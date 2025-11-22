Vlasnik Daily Maila za čak 500 milijuna funti kupuje Telegraph

Konglomerat DGMT, u čijem su vlasništvu novine Daily Mail, u subotu je objavio da je dogovorio kupovinu suparničkog lista The Telegraph za 500 milijuna funti, što bi predstavljalo udruživanje u jednu od najmoćnijih desno orijentiranih medijskih grupacija u Velikoj Britaniji.

Dogovor je postignut tjedan dana nakon što je investicijsko društvo RedBird Capital Partners sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama povuklo svoju ponudu za Telegraph, jedne od najtiražnijih britanskih novina.

Izvor blizak RedBirdu je za Reuters kazao da je neprestano protivljenje viših članova Telegraphove redakcije potaknulo investicijsko društvo da odustane od kupovinu.

Ljudi bliski pregovorima rekli su da je vrijednost transakcije iznosila otprilike 500 milijuna funti. Financial Times je objavio da je cijena postavljena tako da Telegraph može vratiti novac koji je prethodno uložio RedBird. Stranke su ušle u razdoblje ekskluzivnosti kako bi finalizirale uvjete transakcije i pripremile potrebnu dokumentaciju, za što očekuju da će se brzo odviti.

Telegraph nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom.

Glasnogovornik RedBird IMI-ja je rekao: "DMGT i RedBird IMI su ubrzano radili kako bi postigli sporazum objavljen danas, koji će uskoro biti podnesen ministarstvu".