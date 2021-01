Iako se o tome razgovaralo i unatoč određenim najavama, Stožer i vlada su donijeli odluku da kafići neće moći prodavati ni kave za van, a kamoli otvoriti terase zajedno s kafićima, o čemu se također govorilo.

Mnogi ugostitelji su bijesni jer uopće nisu obuhvaćeni popuštanjem mjera, a neki od njih najavljuju pobunu.

Jedan od njih je Bernard Tkalčec, vlasnik seoskog turizma Zlatni Klas u Otrovancu kraj Pitomače, u sklopu kojega ima restoran i smještajne objekte.

– Dio sam inicijative ugostitelja nazvane Dajte nam da radimo u koji je uključeno puno subjekata. Trenutno smo u pregovorima i mogu vam reći da će dobar dio nas 1. veljače otvoriti svoja vrata u znak protesta, po uzoru na Češku i Italiju. Vjerujem da će nas biti oko pet tisuća, a ja ću sigurno biti jedan od njih – najavio je za ePodravinu. Bernard kaže da su ugostitelji na koljenima te da im je država okrenula leđa.

– Čuvali smo radna mjesta, no potpore ni ne sjedaju na vrijeme, a gdje su ostali troškovi. Mi izdajemo hranu za van, no to su sitnice. Promet nam je pao za 70 posto, ovo više nije izdrživo – nastavlja.

Napominje da će otvoriti iz očaja te kaže da ni kave za van i terase nemaju nikakvoga smisla.

– Ljudi su već naučili piti kavu na benzinskim crpkama i na kioscima, a punktove gdje se okupljaju ionako nitko ne kontrolira. U međuvremenu je već preko 1000 ugostitelja propalo, a nezaposlenih je svakim danom sve više – kazuje Tkalčec.

Mišljenja je da su mjere preoštre te kontraproduktivne.

– Razočaran sam što nakon 43 godine poslovanja moram razmišljati o svom opstanku. Ove su mjere koje izgledaju kao da ti netko da kikiriki i kolač kad si gladan – zaključuje.