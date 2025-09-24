Vlasnik Saubermachera Hans Roth u Splitu: 'Želimo ojačati Hrvatsku kao važno tržište'

Kao dio godišnjeg sastanka uprave, osnivač Saubermachera Hans Roth i njegov tim posjetili su lokaciju u Splitu kako bi zahvalili zaposlenicima na njihovoj predanosti i dobili uvid u trenutni razvoj. Cilj je u budućnosti još učinkovitije služiti kupcima. Stoga se identificiraju prilike za buduće inovacije i potiče se širenje standarda najbolje prakse, priopćili su iz te tvrtke.

- Sve veći broj tvrtki u Hrvatskoj polaže povjerenje u stručnost Saubermachera. Saubermacher je ponovno aktivan u Hrvatskoj već pet godina i tijekom tog vremena se etablirao kao pouzdan partner za industriju i trgovinu. U Splitu i Zagrebu, tvrtka nudi širok raspon usluga prema svom 'zero waste' pristupu. Akvizicija tvrtke ROTO TRANS EKO d.o.o., vodećeg pružatelja usluga u području gospodarenja biootpadom, nedavno je proširila portfelj usluga ovog ekološkog pionira i dodatno ojačala njegovu poziciju u Hrvatskoj. Kombinirajući međunarodno iskustvo s lokalnom stručnošću, hrvatsko kružno gospodarstvo unapređuje se na održiv i inovativan način, s kupcem uvijek u središtu pažnje. Odabirom Splita za mjesto održavanja ovogodišnjeg sastanka uprave, Saubermacher ponovno potvrđuje svoju snažnu povezanost s Hrvatskom i naglašava stratešku važnost ovog tržišta unutar grupe - navode u priopćenju.

Mislav Galić, direktor Saubermachera u Hrvatskoj, i osnivač tvrtke Hans Roth | Foto: Saubermacher

- Jako smo zahvalni na povjerenju naših kupaca i na predanosti našeg tima u Splitu. Lokacija pokazuje kako se visoka kvaliteta, inovativna snaga i ekonomska stabilnost mogu kombinirati. Zajedno s našim lokalnim timom, želimo dodatno ojačati Hrvatsku kao važno tržište i iskoristiti nove prilike za moderno kružno gospodarstvo - rekao je Hans Roth, osnivač Saubermachera.

Saubermacher AG je međunarodna tvrtka za gospodarenje otpadom i recikliranje sa sjedištem u Feldkirchenu kod Graza u Austriji. Obiteljsku tvrtku osnovali su 1979. godine Hans i Margret Roth te je pouzdan partner za otprilike 1600 općina i oko 42.000 tvrtki. Tvrtka zapošljava oko 3800 ljudi u Austriji, Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Sjevernoj Makedoniji. Svojim pametnim uslugama i inovativnim tehnologijama recikliranja, Saubermacher je lider i partner brojnim općinama, gradovima i tvrtkama za gospodarenje otpadom. Tvrtka je dobila nekoliko međunarodnih nagrada za svoju predanost održivosti.