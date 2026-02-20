Vlasnik Sniffita nakon drame: 'Nema govora o trajnoj zabrani'

Nakon što je energetski prah Sniffit povučen iz maloprodaje diljem Hrvatske, oglasio se njegov osnivač i direktor Marko Šepac. Za RTL Danas poručio je kako, dok traje upravni postupak, nema govora o trajnoj zabrani proizvoda.

- Riječ je o aromatičnom proizvodu stavljenom na tržište sukladno važećim pravilima. Prema nalazu u postupku nije utvrđena štetnost za nosnu sluznicu niti zabranjeni sastojci. Razumijemo zabrinutost oko načina korištenja i zato se obraćamo nadležnim tijelima kako bi se sve dodatno razjasnilo - izjavio je Šepac.

Podsjetimo, Sniffit je prah koji se konzumira ušmrkavanjem, a po sastavu je sličan energetskim pićima jer sadrži visoke količine kofeina. Proizvod se reklamirao kao alternativa energetskim napicima te je bio dostupan na kioscima i internetu po cijeni od 16 eura. Prodaja je bila zabranjena mlađima od 18 godina.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić potvrdila je kako je pokrenuta procedura koja bi mogla dovesti do zabrane.

- Pokrenuta je procedura. U ovom trenutku još kroz usmene razgovore. Čula sam se s ministrom gospodarstva i oni od nas očekuju prijedlog da se ide u zabranu - rekla je ministrica.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak upozorio je da je riječ o proizvodu s velikim količinama kofeina koji se koristi na neprimjeren način.

- U Zakonu o drogama stoji da sve ono što podsjeća i sugerira na konzumaciju droga treba biti zabranjeno - istaknuo je.

Voditeljica Službe za promicanje zdravlja HZJZ-a Sanja Musić Milanović dodatno je upozorila na moguće zdravstvene posljedice.

- Taj pripravak može dovesti do ozbiljnih problema s nosnom sluznicom, što posljedično vodi do problema sa sinusima i drugih komplikacija - kazala je.

Državni inspektorat potvrdio je da je, na temelju nalaza HZJZ-a, donio rješenje o zabrani stavljanja proizvoda na tržište, koje je odmah stupilo na snagu. U priopćenju navode da je analizom utvrđeno kako proizvod nije siguran za potrošače, a mjere kontrole provedbe zabrane su u tijeku.

Sniffit je, prema ranijim informacijama, povučen s oko 50 prodajnih lokacija, odnosno riječ je o približno tisuću komada proizvoda. Dok nadležna tijela ne donesu konačnu odluku, proizvod ostaje privremeno izvan prodaje.