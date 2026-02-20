Obavijesti

News

Komentari 0
POVLAČENJE IZ PRODAJE

Vlasnik Sniffita nakon drame: 'Nema govora o trajnoj zabrani'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Vlasnik Sniffita nakon drame: 'Nema govora o trajnoj zabrani'
Foto: RTL

Proizvod se reklamirao kao alternativa energetskim napicima te je bio dostupan na kioscima i internetu po cijeni od 16 eura. Prodaja je bila zabranjena mlađima od 18 godina

Admiral

Nakon što je energetski prah Sniffit povučen iz maloprodaje diljem Hrvatske, oglasio se njegov osnivač i direktor Marko Šepac. Za RTL Danas poručio je kako, dok traje upravni postupak, nema govora o trajnoj zabrani proizvoda.

- Riječ je o aromatičnom proizvodu stavljenom na tržište sukladno važećim pravilima. Prema nalazu u postupku nije utvrđena štetnost za nosnu sluznicu niti zabranjeni sastojci. Razumijemo zabrinutost oko načina korištenja i zato se obraćamo nadležnim tijelima kako bi se sve dodatno razjasnilo - izjavio je Šepac.

Podsjetimo, Sniffit je prah koji se konzumira ušmrkavanjem, a po sastavu je sličan energetskim pićima jer sadrži visoke količine kofeina. Proizvod se reklamirao kao alternativa energetskim napicima te je bio dostupan na kioscima i internetu po cijeni od 16 eura. Prodaja je bila zabranjena mlađima od 18 godina.

KUPOVALI NA KIOSCIMA Državni inspektorat zabranio energetski prah koji mladi u Hrvatskoj šmrču: Nije siguran!
Državni inspektorat zabranio energetski prah koji mladi u Hrvatskoj šmrču: Nije siguran!

Ministrica zdravstva Irena Hrstić potvrdila je kako je pokrenuta procedura koja bi mogla dovesti do zabrane.

- Pokrenuta je procedura. U ovom trenutku još kroz usmene razgovore. Čula sam se s ministrom gospodarstva i oni od nas očekuju prijedlog da se ide u zabranu - rekla je ministrica.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak upozorio je da je riječ o proizvodu s velikim količinama kofeina koji se koristi na neprimjeren način.

- U Zakonu o drogama stoji da sve ono što podsjeća i sugerira na konzumaciju droga treba biti zabranjeno - istaknuo je.

FRANCUSKA GA ZABRANILA U Hrvatsku stigao bijeli prah koji mladi šmrču za energiju! Inspektorat pokrenuo izvide
U Hrvatsku stigao bijeli prah koji mladi šmrču za energiju! Inspektorat pokrenuo izvide

Voditeljica Službe za promicanje zdravlja HZJZ-a Sanja Musić Milanović dodatno je upozorila na moguće zdravstvene posljedice.

- Taj pripravak može dovesti do ozbiljnih problema s nosnom sluznicom, što posljedično vodi do problema sa sinusima i drugih komplikacija - kazala je.

Državni inspektorat potvrdio je da je, na temelju nalaza HZJZ-a, donio rješenje o zabrani stavljanja proizvoda na tržište, koje je odmah stupilo na snagu. U priopćenju navode da je analizom utvrđeno kako proizvod nije siguran za potrošače, a mjere kontrole provedbe zabrane su u tijeku.

Sniffit je, prema ranijim informacijama, povučen s oko 50 prodajnih lokacija, odnosno riječ je o približno tisuću komada proizvoda. Dok nadležna tijela ne donesu konačnu odluku, proizvod ostaje privremeno izvan prodaje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'
O RUSKOJ NAFTI

Šef MOL-a o JANAF-u: 'Tko dovraga želi biti ovisan o jednoj cijevi preko Hrvatske?'

Osvrnuo se na poslovanje INA-e, investicije u riječku rafineriju te dugogodišnje političke i pravne sporove između MOL-a i Hrvatske...
Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...
EKSKLUZIVNO

Država želi kupiti Vjesnik za siću i sama određuje cijenu! Evo tko ga je procijenio i koliko nude...

Vlada želi otkupiti zemljište za tek 338 eura po kvadratu kako bi gradila svoj novi uredski kompleks, na što ostalih pet suvlasnika ne pristaje i traži novu procjenu. Procjenu radili ljudi koje imenuje Bačić i njegov suradnik
Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene
ULTIMATUM ZA ODLAZAK

Drug Dabro je izd'o naređenje: Makni zvijezdu i nema ni mene

Prvi harmonikaš DP-a odlazak iz Sabora uvjetuje ukidanjem kominističkog simbola.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026