Obavijesti

News

Komentari 0
OPASNOST OD SVINJSKE KUGE

Vlasnik svinja koje su poslane na eutanaziju za 24sata: 'Imale su papire, bile su zdrave...'

Piše Luka Safundžić, Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Vlasnik svinja koje su poslane na eutanaziju za 24sata: 'Imale su papire, bile su zdrave...'
8
Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Veterinar Dario Ivaniš vidio je da nijedna svinja nema markicu i, ističe, spasio selo od moguće zaraze svinjskom kugom. On je u Jalžabetu kraj Varaždina spriječio iskrcaj 341 svinje koje nisu imale markicu i koje su dovezene iz Slavonije, žarišta svinjske kuge

Ubili su mi svinje koje su bile upućene s našeg objekta u drugi objekat. Svinje su upućene u petak ujutro, veterinarski papiri su dobiveni u četvrtak popodne od nadležne veterinarske ustanove. Moj djelatnik je napravio propust, jer nije stavio ušne markice, za taj propust je propisana novčana kazna ali nikako nije propisano da se te životinje, koje imaju urednu dokumentaciju, da se pošalju na eutanaziju - priča nam Dražen Ložić, vlasnik svinja koje su u petak ujutro poslane na eutanaziju. Veterinar Dario Ivaniš primijetio je sumnjiv prijevoz svinja kod Varaždina, a vidio je da nijedna nema markicu.

Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga
Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
SPASIO SELO OD SVINJSKE KUGE 'Vidio sam da niti jedna svinja nema markicu. Vozač mi je odbrusio: Mi samo vozimo'
'Vidio sam da niti jedna svinja nema markicu. Vozač mi je odbrusio: Mi samo vozimo'

Svinje Dražena Ložića poslane su na eutanaziju u petak ujutro nakon što je djelatnik na farmi zaboravio staviti markice na svinje. Međutim, za taj propust propisana je novčana kazna, a ne eutanazija, ističe Ložić. Životinje imaju svu potrebnu dokumentaciju, a papiri su stigli u četvrtak popodne.

Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga
Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Mi nismo dobili nikakav dokument da su naše svinje ubijene, kad dobijem dokument tražit ćemo pravnu zaštitu. Mi imamo potvrdu koju je izdala nadležna Veterinarska ustanova, potvrda se zove Svjedodža, kojoma se potvrđuje da nema prepreke za premještanje životinja. Mislim da je ovo katastrofa, zdrave životinje, crne slavonske svinje, to je naša greška jer životinje nisu markirane. Mi smo najveći proizvođač crne slavonske svinje, nikako ih nisu smjeli ubiti. Greška je, to zakonski nije za ubijanje životinja - zaključio je Ložić.

SVE SU SVINJE USMRĆENE Državni inspektorat za 24sata: 'Teško su kršili zakon, jedna je svinja imala markicu, ali krivu'
Državni inspektorat za 24sata: 'Teško su kršili zakon, jedna je svinja imala markicu, ali krivu'

Veterinar Dario Ivaniš vidio je da nijedna svinja nema markicu i, ističe, spasio selo od moguće zaraze svinjskom kugom. On je u Jalžabetu kraj Varaždina spriječio iskrcaj 341 svinje koje nisu imale markicu i koje su dovezene iz Slavonije, žarišta svinjske kuge. Zbog ponovnog izbijanja afričke svinjske kuge, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je jučer izvanrednu konferenciju za novinare. Spomenuo je i slučaj iz Jalžabeta.

Izvori iz Ministarstva poljoprivrede su nam potvrdili da je spriječena moguća katastrofa.

52 NASELJA NIJE SAMO HRVATSKA Svinjska kuga divlja i u Srbiji
NIJE SAMO HRVATSKA Svinjska kuga divlja i u Srbiji

- To područje gdje su svinje otkrivene za sada nema zaraze. Također, u blizini je i velika farma od 3000 svinja, zamislite da je jedna od ovih dovezenih pozitivna, pa cijeli taj dio Hrvatske bio bi u problemu. Možemo mi svi pozivati na oprez, biosigurnosne mjere, ali najveći dio novih žarišta, koliko mi je poznato, pojavio se zbog ljudskog faktora - kazali su nam.

Državni inspektorat je za 24sata potvrdio informaciju kako su na području Varaždinske županije napravili izvanredni nadzor.

Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, prema vlastitu priznanju, izdala veterinarske potvrde iako velika većina svinja nije bila klinički pregledana, piše HRT. Prema nalazima inspekcije, tehničarka je samoinicijativno otišla na farmu gdje je pregledala samo 28 svinja. Pregled se sastojao od mjerenja temperature i vizualnog pregleda, a pregledane životinje bile su označene kako se ne bi ponavljalo uzorkovanje. Također je koristila žig ovlaštenog veterinara bez njegova znanja. U svojoj izjavi navela je da je od nje zatraženo izdavanje pet svjedodžbi za oko 700 svinja različitih kategorij,  krmača, nazimica i prasad pasmine crna slavonska svinja. Podatke je unijela na temelju putnih listova koje joj je dostavio djelatnik farme, a nije provjeravala stanje u službenoj aplikaciji jer je smatrala da za to nema potrebe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mračni fenomen ‘tete Nede’: Svima je sve davala, a na sina je prepisala svu imovinu...
KAMP BEZ DOZVOLA

Mračni fenomen ‘tete Nede’: Svima je sve davala, a na sina je prepisala svu imovinu...

NOVI EXPRESS Expressov stručnjak za različite malverzacije i prevare objašnjava kako je anonimna gospođa, danas situiranja umirovljenica, postala poveznica za kriminalnu mrežu na otoku Murteru
Dijete se utopilo kod Zagreba!
VELIKA TRAGEDIJA

Dijete se utopilo kod Zagreba!

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb, rekla je policija...
'Sustav je zaboravio mog Ivana, ali i mene. Ono što mom sinu najviše treba je osobni asistent
MAJKA AUTISTIČNOG DJEČAKA:

'Sustav je zaboravio mog Ivana, ali i mene. Ono što mom sinu najviše treba je osobni asistent

Suzana Rešetar već 17 godina brine o sinu Ivanu. Noćima ne spava, njegova svakodnevica je beskrajan dan, a pomoći nema. Cijeli je njezin dan podređen sinu, kojem je vrlo važna rutina. 'Svijet činimo teškim'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026