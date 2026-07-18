Vlasnik svinja koje su poslane na eutanaziju za 24sata: 'Imale su papire, bile su zdrave...'

Ubili su mi svinje koje su bile upućene s našeg objekta u drugi objekat. Svinje su upućene u petak ujutro, veterinarski papiri su dobiveni u četvrtak popodne od nadležne veterinarske ustanove. Moj djelatnik je napravio propust, jer nije stavio ušne markice, za taj propust je propisana novčana kazna ali nikako nije propisano da se te životinje, koje imaju urednu dokumentaciju, da se pošalju na eutanaziju - priča nam Dražen Ložić, vlasnik svinja koje su u petak ujutro poslane na eutanaziju. Veterinar Dario Ivaniš primijetio je sumnjiv prijevoz svinja kod Varaždina, a vidio je da nijedna nema markicu.

Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Svinje Dražena Ložića poslane su na eutanaziju u petak ujutro nakon što je djelatnik na farmi zaboravio staviti markice na svinje. Međutim, za taj propust propisana je novčana kazna, a ne eutanazija, ističe Ložić. Životinje imaju svu potrebnu dokumentaciju, a papiri su stigli u četvrtak popodne.

Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Mi nismo dobili nikakav dokument da su naše svinje ubijene, kad dobijem dokument tražit ćemo pravnu zaštitu. Mi imamo potvrdu koju je izdala nadležna Veterinarska ustanova, potvrda se zove Svjedodža, kojoma se potvrđuje da nema prepreke za premještanje životinja. Mislim da je ovo katastrofa, zdrave životinje, crne slavonske svinje, to je naša greška jer životinje nisu markirane. Mi smo najveći proizvođač crne slavonske svinje, nikako ih nisu smjeli ubiti. Greška je, to zakonski nije za ubijanje životinja - zaključio je Ložić.

Veterinar Dario Ivaniš vidio je da nijedna svinja nema markicu i, ističe, spasio selo od moguće zaraze svinjskom kugom. On je u Jalžabetu kraj Varaždina spriječio iskrcaj 341 svinje koje nisu imale markicu i koje su dovezene iz Slavonije, žarišta svinjske kuge. Zbog ponovnog izbijanja afričke svinjske kuge, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je jučer izvanrednu konferenciju za novinare. Spomenuo je i slučaj iz Jalžabeta.

Izvori iz Ministarstva poljoprivrede su nam potvrdili da je spriječena moguća katastrofa.

- To područje gdje su svinje otkrivene za sada nema zaraze. Također, u blizini je i velika farma od 3000 svinja, zamislite da je jedna od ovih dovezenih pozitivna, pa cijeli taj dio Hrvatske bio bi u problemu. Možemo mi svi pozivati na oprez, biosigurnosne mjere, ali najveći dio novih žarišta, koliko mi je poznato, pojavio se zbog ljudskog faktora - kazali su nam.

Državni inspektorat je za 24sata potvrdio informaciju kako su na području Varaždinske županije napravili izvanredni nadzor.

Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, prema vlastitu priznanju, izdala veterinarske potvrde iako velika većina svinja nije bila klinički pregledana, piše HRT. Prema nalazima inspekcije, tehničarka je samoinicijativno otišla na farmu gdje je pregledala samo 28 svinja. Pregled se sastojao od mjerenja temperature i vizualnog pregleda, a pregledane životinje bile su označene kako se ne bi ponavljalo uzorkovanje. Također je koristila žig ovlaštenog veterinara bez njegova znanja. U svojoj izjavi navela je da je od nje zatraženo izdavanje pet svjedodžbi za oko 700 svinja različitih kategorij, krmača, nazimica i prasad pasmine crna slavonska svinja. Podatke je unijela na temelju putnih listova koje joj je dostavio djelatnik farme, a nije provjeravala stanje u službenoj aplikaciji jer je smatrala da za to nema potrebe.