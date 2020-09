Vlasnik trgovine: 'Prodavačica je doživjela veliki šok i u bolnici je. Nije se trebala suprotstaviti'

Iz PU Zagrebačke su nam rekli da su uhitili dvojicu mladića koji su opljačkali trgovinu u kojoj je radila nesretna prodavačica. Prvo su uhitili 21-godišnjaka, zatim njegovog suučesnika...

<p>Naša prodavačica je bila jako potresena nakon svega, psihički je loše i trenutno je u bolnici - kratko nam je rekao vlasnik kvartovskog dućana u Dubravi gdje se krajem srpnja dogodilo razbojništvo. </p><p>Naime, kako smo već izvijestili, dvojica nepoznatih počinitelja su uz prijetnju nožem ukrali novac od zaposlenice dućana. Jedan od njih ju je zgrabio za vrat i zaprijetio joj nožem, a hrabra prodavačica im se suprotstavila - othrvala se od njih i počela ih gađati stvarima iz trgovine. Nakon što su ukrali novac iz blagajne, muškarci su pobjegli. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dvojica razbojnika nožem napali prodavačicu</strong></p><p>- Ma nije trebala to napraviti, nije se trebala braniti. Najbitnije je sačuvati svoj život, sve ostalo nije bitno... Ali ona je šok doživjela u policiji i zbog toga je loše. Ne mogu vam više ništa reći - ispričao nam je vlasnik i prekinuo poziv. </p><p>Iz PU Zagrebačke su nam rekli da su uhitili dvojicu mladića koji su opljačkali trgovinu u kojoj je radila nesretna prodavačica. Prvo su uhitili 21-godišnjaka, zatim njegovog suučesnika. </p><p>- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u srpnju 2020. godine dovršili su kriminalističko istraživanje nad 21-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela 'Razbojništvo'. Naime, sumnja se da je 22. srpnja oko 16.30 sati s još jednom zasad nepoznatom osobom, a s ciljem protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, ušao u trgovinu u Oporovečkoj ulici gdje je 42-godišnjoj zaposlenici drugi počinitelj zaprijetio nožem i tom je prilikom nožem i ozlijedio nakon čega su je i fizički napali te otuđili novac - priopćili su nam iz PU Zagrebačke.</p><p>No, mladom razbojniku to očito nije bilo dovoljno pa je samo tri dana poslije opljačkao i 66-godišnjaka na cesti nakon čega su ga uhitili u tramvaju. </p><p>- Nadalje, sumnja se da je 25. srpnja oko 21.30 sati na križanju Vlaške i Draškovićeve ulice došao do 66-godišnjaka te mu se lažno predstavio i zatražio ga osobni dokument. Budući da mu 66-godišnjak nije povjerovao zajedno su krenuli prema najbližoj policijskoj postaji da bi ga tada napao fizički i elektrošokerom. Nakon toga nastavio ga je i dalje fizički napadati te mu otuđio novac i mobitel.Odmah nakon toga, policijski su ga službenici u tramvaju uhitili i odveli u službene prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja. Ukupna materijalna šteta pričinjena ovim djelima iznosi 9200 kuna. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu - poručili su iz policije. </p><p>- Također, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke su sredinom kolovoza 2020. godine dovršili kriminalističko istraživanje i nad 22-godišnjakom zbog sumnje da je zajedno s prethodno navedenim 21-godišnjakom, počinio isto kazneno djelo. On je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu - potvrdili su nam iz policije da su naknadno uhitili i drugog osumnjičenika za razbojništvo u Oporovečkoj. </p><p>U trgovini smo naišli na dvije prodavačice koje nisu htjele komentirati slučaj, samo su rekle da im je žao kolegice. Također, ispričali su nam da nije poznato kada i hoće li se uopće prodavačica vratiti na posao.</p><p>Iz policije savjetuju svim trgovcima da u slučaju razbojništva ne pružaju otpor, posebno ako razbojnik prijeti oružjem. Također poručuju da u tim trenucima, koliko god oni stresni bili, trgovci pokušaju zapamtiti što više detalja koji bi kasnije mogli pomoći policiji u otkrivanju počinitelja. S njima se slaže i predsjednica Udruženja malih trgovaca iz Hrvatske obrtničke komore <strong>Marija Subota</strong>.</p><p>- Najbitnije je da čuvaju sebe, novca i posla će uvijek biti, ali zdravlja neće. Ne treba pružati otpor, kada dođu razbojnici dajte im sve, ne vrijedi riskirati svoj život - kratko nam je rekla. </p><p> </p><p> </p>