Vlasnik zagrebačkog Doma: 'I ja bih da se ovo nije dogodilo'

Nakon Splita, koronavirus se probio i u zagrebački dom za starije i nemoćne. Na Covid-19 pozitivno je najmanje 23 ljudi iz privatnog doma Bene Vita na zagrebačkom Bukovcu. Radi se o 19 štićenika i četiri djelatnika.

Ova privatna ustanova sastoji se od tri odvojena objekta u kojima je sveukupno smješteno oko 110 ljudi, ne uključujući osoblje. Prisustvovali smo evakuaciji u četvrtak ujutro. Vidjeli smo kako maskirani bolničari ukrcavaju i odvoze preplašene starce. Koliko smo mogli vidjeti, svi su bili pri svijesti i razgovarali s osobljem Hitne. Pokretni štićenici bit će smješteni u KB Dubrava, dok se one nepokretne odvelo u zaraznu, u Frana Mihaljevića, u skladu s dogovorom s Alemkom Markotić.

Unuka jedne od štićenica nam je ispričala kako su članovi doma testirani tijekom protekla dva dana. U tijeku je testiranje i čekanje nalaza za ostale objekte jer, kako neslužbeno doznajemo, postoji sumnja da se osoblje ovih dana kretalo između objekata. Broj ostvarenih kontakata, također neslužbeno doznajemo, još nije utvrđen.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Bez simptoma?

Vlasnik doma tvrdi da zaraženi štićenici ne pokazuju simptome.

- I ja bih želio da se ovo nikada nije dogodilo. Ali dogodilo se. Nitko od štićenika nije napuštao dom i svi koji su pozitivni na korona virus nemaju nikakvih simptoma. Jedu, piju, nemaju temperaturu, normalno se ponašaju. Ja sam se testirao i hvala Bogu test je negativan - rekao nam je jučer vlasnik zagrebačkog doma na Bukovcu.

Budući da ni jedan korisnik nije napuštao dom, a zaraženi su i djelatnici, još se ne zna ni tko je ni na koji način unio virus.

Kako je objasnio član Kriznog stožera prof. Krunoslav Capak, prva tri štićenika koji su imali simptome hospitalizirani su u bolnici dr. Fran Mihaljević.

- Na prvu dojavu klinike četiri epidemiologa su rano ujutro otišli u zagrebački dom i već smo u pola osam znali kakva je situacija- rekao je Capak.

Na presici u četvrtak, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je objavio kako zasad u gradskim domovima nema zaraženih. U 11 domova za starije i nemoćne osobe Grada Zagreba, a koji djeluju na 17 lokacija u gradu i u kojima je smješteno 3799 korisnika te zaposleno 1383 djelatnika za sada nije evidentirana niti jedna pozitivna osoba na COVID - 19, javljaju iz Grada Zagreba.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ipak, bez obzira na poduzete mjere, situacija u ovakvim ustanovama nije sasvim sigurna. Štićenici su starije životne dobi, često krhkog zdravlja, a neki od njih se ne obaziru pretjerano na mjere opreza. Kao ni, kako se čini, neki od djelatnika. Kako korisnici domova gledaju na situaciju s koronom i koliko se njima od 25. veljače život promijenio, priča nam Ankica (75) koja je četiri godine u jednom zagrebačkom domu.

- Tek nakon Uskrsa neke stvari su se počele ovdje konkretnije mijenjati. Do tada, primjerice, svi smo na ručak išli u isto vrijeme i sjedili jedan do drugoga. Sada za stolom smiju sjediti po dvije osobe i prije nam svima mjere temperaturu. No stojimo u redu zbijeni glava do glave pa ne znam koliko je to pametno – govori nam umirovljenica koje je ujedno i prabaka. Inače je, kaže, jako zadovoljna općenitim uvjetima u domu, no kaže da po pitanju odnosa u vrijeme korone ima propusta.

- Problem je što neki od nas ne mogu do novaca. Inače sam išla sama na obližnji bankomat. Nikoga nisam ovlastila niti u dom mogu domiti mirovinu pa sam jučer morala potpisati socijalnoj radnici, dati joj karticu i pin da mi ona podigne novce i da platim dom. No imate puno ljudi koji nemaju povjerenje ni u vlastitu djecu. Neće dati i onda su bez novaca – dodala je. Ujedno kaže kako već mjesec i pol dana nitko ne smije nikoga posjećivati izvan doma niti ulaziti unutra i da se toga doista drže.

- No sve ovo vrijeme ne možemo ni do trgovine. Do Uskrsa nam je obitelj mogla na porti ostaviti što treba, ali više ne može niti to. Sada nam svaku srijedu službena osoba odlazi u trgovinu pa kupuje po narudžbi, ali i tu imamo problema. Evo naručila sam pola kile naranči i limuna i ona mi kupi eko proizvode. To puno više košta od običnih, ali to je već dva puta napravila, a znate kakve mi svi mirovine imamo i da moramo paziti na svaku kunu – otvoreno će Ankica koja je kronično bolesna. Godinama tjedno ide na Jordanovac zbog kontrole pluća, a posebni problemi su se pojavili prije otprilike dva tjedna.

- Zbog oteklina na nogama sam otišla do doktorice, no kako sam kašljala kao slon, dala mi je antibiotike i 8 dana sam bila zatvorena u sobi. Nitko mi u sobi za sve to vrijeme nije dolazio mjeriti temperaturu niti su me testirali na koronu. Sad sam, hvala bogu, dobro – rekla je. Opisala je i kako se pojedini korisnici doma snalaze za nabavku.

- Ma bacali su im članovi obitelji vrećice preko ograde, a kako tu ima sto prozora i toliko parova očiju su ih uhvatili. Drugi su se snalazili preko gospođe koja nam okopava vrt pa je ona u tačkama donosila. No to sve nije u redu jer se riskira naše zdravlje. Sada nitko ne smije van osim svih zajedno od 10 do 12 sati. Tada je u Zagrebu još friško i taman kad zatopli u pola 12 nam je ručak. Tražili smo da nam daju šetnju popodne, ali neće jer osoblje ide kući oko 15 sati. Primijetili smo i da se oni koji dežuraju opuste čim nema šefa pa skinu maske i ne stavljaju rukavice. Upozorili smo ih na to pa su se popravili – kaže nam za kraj Ankica.

