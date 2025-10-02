Vlasti žele ugušiti skupove: Mladi prosvjeduju u Maroku, na njih poslali policiju, 23 ranjenih

Prosvjedi su počeli prošle subote zahtjevima za reformom obrazovnog i zdravstvenog sustava. Organizirala ih je anonimna omladinska skupina imena ''GenZ 212'', koja je za mobilizaciju pristaša koristila TikTok, Instagram i gaming mrežu Discord. Stopa nezaposlenosti u Maroku iznosi 12,8 posto, no među mladima ona je gotovo tri puta veća (35,8 posto). Među visokoobrazovanima bez posla je 19 posto, pokazuju podaci državne statističke agencije.

Pokret GenZ 212 inspiriran je sličnim prosvjedima mladih u Aziji i Latinskoj Americi. O njihovom strelovitom rastu svjedoči broj članova na Discordu koji se u tjedan dana s tri tisuće popeo na 130 tisuća.

Vlasti su pokušale ugušiti skupove, no demonstracije su eskalirale u utorak navečer kada su, prema izvještaju Ministarstva unutarnjih poslova, u sukobima ozlijeđena 263 pripadnika snaga sigurnosti i 23 civila.

Nasilni obračuni dogodili su se i u srijedu navečer u gradu Sale, u blizini glavnog grada Rabata. Tamo su, prema izjavama svjedoka, skupine mladih muškaraca u gusto naseljenim četvrtima bacali kamenje na policiju, pljačkali trgovine te zapalili banke i policijska vozila.

U malom saharskom gradu Sidi Bibi maskirani mladići blokirali su glavnu cestu, dok je u gradu Biougra, južno od grada Agadira, opljačkana banka te su razbijeni izlozi nekoliko trgovina.

''Bio sam u kafiću, gledao utakmicu Barcelona-PSG, kada je grupa mladića počela bacati kamenje na trgovine“, rekao je Abdeslam Chegri, lokalni aktivist civilnog društva.

Val bijesa među mladima krenuo je nakon prosvjeda u Agadiru zbog loših uvjeta u bolnicama te se vrlo brzo proširio na druge gradove. No, u nekim su gradovima prosvjedi prošli mirno, među njima su gospodarsko središte Casablanca te Oujda i Taza na istoku zemlje.

Demonstranti su tražili ostavku premijera Aziza Akhannoucha i uzvikivali ''Dosta je korupcije''. Ovo nisu prvi prosvjedi u Maroku zbog ekonomskih i socijalnih problema zemlje, no ovoliko nasilja nije zabilježeno još od prosvjeda u sjevernoj regiji Rif 2016. i 2017.godine.

Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da će poštivati pravo na prosvjed unutar granica zakona te izbjegavati bilo kakve provokacije. Na društvenim se mrežama oglasio i GenZ 212. Osudili su nasilje i pozvali na održavanje mirnih prosvjeda, istaknuvši da nemaju problem s policijom, već s vladom.

Do sada je 409 osoba privedeno nakon nereda, a njih 193 će izaći pred sud, s obzirom da ih tužiteljstvo tereti za podmetanje požara, pljačku i napad na snage sigurnosti.