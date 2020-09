'Vlastiti brod ću izrezati u tisuće komadića. Uskoro ga neće biti'

Gledao sam ga dvije godine kako trune, a onda mi je došlo da ga raskomadam i naložim u špaheru, eto. Nekoć mi je bio dika, a sad je ostala samo slika, ispričao nam je ribar Fabijanić

<p>Svaka brukva koju izvadim kao da je iz moga srca. Svaku vidu na ovom brodu sam ja zavida. Ja sam ga stvorio, ja ću mu i presuditi. Za desetak dana ga više neće biti. Pilao bih ga i danas, ali pukao mi je lanac na motornoj pili, rekao nam je to<strong> Zoran Fabijanić</strong> (60), paški ribar.</p><p>Drveni brod Bašac bespomoćno leži na boku u plićaku ispred Fabijanićeve kuće i čeka kraj. Uvijek je tužno kad brod umire, pogotovo kad ga komadaju ruke njegova kapetana. Povremeno pomogne i bager. Njime je skršio kabinu.</p><p>- Nije mi jednostavno, puno je lakše kad uništavaš nešto što ti je poklonjeno ili si naslijedio. Srce mi se lomi zajedno s njim. Bilo je veselja kad sam ga gradio i porinuo. Započeo sam gradnju 1990., ali me je omeo rat, pa je gradnja umjesto osam mjeseci potrajala dvije i pol godine. Nije bilo lako pilati hrastove grede teške 150 kilograma i duge tri i pol metra, grijati ih i savijati, a nakon pauze za ručak sve opet ispočetka, jer su se u međuvremenu ‘otvorile’ - govori tužni kapetan 14-metarskog broda.</p><p>Od ribarenja je, kaže, nekoć prehranjivao familiju.</p><p>- Uhvatio sam s njim poprilično ribe. Cijela obitelj mogla je od toga fino živjeti. Znao sam u tri sata ribolova uloviti 110 kašeta ribe, od čega 500 kilograma oslića u Velebitskom kanalu - priča ribar koji za ribolov više nema snage niti vidi smisla.</p><p>- Zabranili su ribolov u Velebitskom kanalu. Kažu da je to zbog nedostatka ribe, ali mi ribari dokazali smo da to nije tako. To je zbog optičkog kabela koji je postavljen bez uporabne dozvole u vrijeme granatiranja Zadra. Gledao sam ga dvije godine kako trune, a onda mi je došlo da ga raskomadam i naložim u špaheru, eto. Nekoć mi je bio dika, a sad je ostala samo slika!</p>