Vlastiti elektrana: Bolnica u Virovitici sama proizvodi struju

Virovitica: Premijer Andrej Plenković otvorio novo krilo Opće bolnice Virovitica | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Vlastita solarna elektrana bolnici donosi do 80 posto uštede na računima za struju. Po riječima ravnatelja Dinka Blaževića, mjesečni računi za struju do sada su iznosili od 12.000 do 24.000 eura