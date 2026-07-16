Voda u Hrvatskoj nam je i dalje vrhunska: 'Tek na sedam litara ide čestica mikroplastike'

U vodi za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, pokazuju prvi rezultati nacionalnog istraživačkog monitoringa koji je proveo Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“.

Rezultati su objavljeni u Izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prema podacima istraživanja, u obrađenoj vodi i distribucijskoj mreži izmjerena je prosječna koncentracija od 0,144 čestice prioritetnih polimera po litri, što odgovara približno jednoj čestici mikroplastike na sedam litara vode.

U izvješću se ističe da su izmjerene vrijednosti usporedive ili niže od onih zabilježenih u dostupnoj europskoj literaturi, gdje se koncentracije kreću između oko 0,9 i dvije čestice po litri. Ipak, stručnjaci upozoravaju da rezultate treba tumačiti s oprezom jer na izmjerene koncentracije utječu veličina analiziranih čestica i primijenjena metodologija.

Mikroplastika je danas prisutna u vodi, hrani i okolišu diljem svijeta, a ovo istraživanje prvi put Hrvatskoj donosi nacionalne podatke prikupljene prema jedinstvenoj europskoj metodologiji. Svjetska zdravstvena organizacija među glavnim izazovima ističe upravo razvoj međunarodno usporedivih metoda mjerenja kako bi države mogle pouzdano uspoređivati rezultate i pratiti promjene tijekom vremena.

Europski monitoring obuhvaća čestice mikroplastike veličine od 20 mikrometara do pet milimetara, dok nanoplastika nije uključena jer za njezino mjerenje još ne postoje međunarodno usklađene metode.

Osim obveznih analiza propisanih europskom metodologijom, Institut je istraživanje proširio i na sirovu vodu. Time je prvi put omogućeno praćenje promjena koncentracije mikroplastike tijekom procesa obrade vode. Rezultati pokazuju da se u promatranim vodoopskrbnim sustavima koji koriste površinske vode broj čestica mikroplastike tijekom obrade prosječno smanjio za 94,7 posto.

Ravnatelj Instituta Mario Šiljeg istaknuo je kako najveća vrijednost istraživanja nije samo u izmjerenim koncentracijama, već u činjenici da je Hrvatska prvi put uspostavila nacionalnu referentnu vrijednost mikroplastike u vodi za piće prema zajedničkoj europskoj metodologiji. Naglasio je da će upravo dugoročno prikupljanje usporedivih podataka omogućiti donošenje kvalitetnih odluka o zaštiti i upravljanju vodnim resursima.

Dodao je i kako rezultati potvrđuju da tehnologije obrade vode u promatranim sustavima učinkovito uklanjaju čestice mikroplastike obuhvaćene europskom metodologijom, što pokazuje važnost kontinuiranih ulaganja u javnu vodoopskrbu i sustave zaštite zdravlja građana.