Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA ANALIZA

Voda u Hrvatskoj nam je i dalje vrhunska: 'Tek na sedam litara ide čestica mikroplastike'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Voda u Hrvatskoj nam je i dalje vrhunska: 'Tek na sedam litara ide čestica mikroplastike'
Zagreb: Ilustracije na temu mikroplastike | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zezultati potvrđuju da tehnologije obrade vode u promatranim sustavima učinkovito uklanjaju čestice mikroplastike obuhvaćene europskom metodologijom, što je važno za zdravlje građana

U vodi za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, pokazuju prvi rezultati nacionalnog istraživačkog monitoringa koji je proveo Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“.

Rezultati su objavljeni u Izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj za 2025. godinu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Prema podacima istraživanja, u obrađenoj vodi i distribucijskoj mreži izmjerena je prosječna koncentracija od 0,144 čestice prioritetnih polimera po litri, što odgovara približno jednoj čestici mikroplastike na sedam litara vode.

U izvješću se ističe da su izmjerene vrijednosti usporedive ili niže od onih zabilježenih u dostupnoj europskoj literaturi, gdje se koncentracije kreću između oko 0,9 i dvije čestice po litri. Ipak, stručnjaci upozoravaju da rezultate treba tumačiti s oprezom jer na izmjerene koncentracije utječu veličina analiziranih čestica i primijenjena metodologija.

Mikroplastika je danas prisutna u vodi, hrani i okolišu diljem svijeta, a ovo istraživanje prvi put Hrvatskoj donosi nacionalne podatke prikupljene prema jedinstvenoj europskoj metodologiji. Svjetska zdravstvena organizacija među glavnim izazovima ističe upravo razvoj međunarodno usporedivih metoda mjerenja kako bi države mogle pouzdano uspoređivati rezultate i pratiti promjene tijekom vremena.

SVE VIŠE KIŠETE? Istraživanje: Mikroplastika može promijeniti način na koji tijelo reagira na alergene
Istraživanje: Mikroplastika može promijeniti način na koji tijelo reagira na alergene

Europski monitoring obuhvaća čestice mikroplastike veličine od 20 mikrometara do pet milimetara, dok nanoplastika nije uključena jer za njezino mjerenje još ne postoje međunarodno usklađene metode.

Osim obveznih analiza propisanih europskom metodologijom, Institut je istraživanje proširio i na sirovu vodu. Time je prvi put omogućeno praćenje promjena koncentracije mikroplastike tijekom procesa obrade vode. Rezultati pokazuju da se u promatranim vodoopskrbnim sustavima koji koriste površinske vode broj čestica mikroplastike tijekom obrade prosječno smanjio za 94,7 posto.

Ravnatelj Instituta Mario Šiljeg istaknuo je kako najveća vrijednost istraživanja nije samo u izmjerenim koncentracijama, već u činjenici da je Hrvatska prvi put uspostavila nacionalnu referentnu vrijednost mikroplastike u vodi za piće prema zajedničkoj europskoj metodologiji. Naglasio je da će upravo dugoročno prikupljanje usporedivih podataka omogućiti donošenje kvalitetnih odluka o zaštiti i upravljanju vodnim resursima.

Unatoč zabranama Loše vijesti za okoliš: Potrošnja plastičnih vrećica opet porasla
Loše vijesti za okoliš: Potrošnja plastičnih vrećica opet porasla

Dodao je i kako rezultati potvrđuju da tehnologije obrade vode u promatranim sustavima učinkovito uklanjaju čestice mikroplastike obuhvaćene europskom metodologijom, što pokazuje važnost kontinuiranih ulaganja u javnu vodoopskrbu i sustave zaštite zdravlja građana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Policajci kod Požege imali su odnose sa ženom u službenom autu, muž pronašao snimke?!
SEKS SKANDAL U MUP-U

Policajci kod Požege imali su odnose sa ženom u službenom autu, muž pronašao snimke?!

Žena je nazvala 112 nakon svađe sa suprugom koji joj je uzeo mobitel. Kad je stigla patrola, on ih je upozorio da su u mobitelu kompromitirajuće snimke
DOZNAJEMO Hitnoj stigao e-mail: 'Pacijente s infarktom ne prevozite helikopterom!'
PRIVREMENA ODLUKA ZA ISTRU

DOZNAJEMO Hitnoj stigao e-mail: 'Pacijente s infarktom ne prevozite helikopterom!'

Nastavni zavod za hitnu medicinu Istarske županije dobio je obavijest NZHM-a Primorsko-goranske županije. Odluka više nije na snazi
Prve fotografije s mjesta užasa: Ovdje je kod Obrovca poginulo dvoje. Automobili su smrskani!
UZNEMIRUJUĆE

Prve fotografije s mjesta užasa: Ovdje je kod Obrovca poginulo dvoje. Automobili su smrskani!

Drugi vozači, koji su ondje prolazili, odmah su stali i pozvali pomoć. Ubrzo su stigli vatrogasci, policija i Hitna pomoć. U isti tren su pohitali prema oba automobila kako bi spasili ljude

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026