Optuženi vođa zločinačke organizacije Hrvoje Petrač mjesečno prima 600 € mirovine

Najbrža optužnica za zločinačko udruženje u povijesti moderne Hrvatske proteže se na 211 stranica. Osim što govori o tome kako su funkcionirali Hrvoje, Novica i Nikola Petrač, Saša Pozder, Vili Beroš, Goran Roić, Tomo Pavić i Krešimir Rotim, daje uvid i u njihovo financijsko stanje. Tako 'mastermind' Hrvoje Petrač, kako ga u jednoj poruci laskavo naziva Saša Pozder, nema imovine, a jedini zabilježeni mjesečni prihod mu je mirovina od 600 eura. Moglo bi se cinično reći da su mirovine u Hrvatskoj toliko male da se jedan umirovljenik morao potruditi i organizirati izvlačenje novca iz državnog proračuna uz pomoć srpskog poduzetnika i ministra zdravstva da preživi. U osobnim podacima piše i da nije osuđivan te da nije služio vojsku. Ovo da nije osuđivan je interesantno jer ga je Ivan Turudić kao sudac osudio na šest godina zbog otmice sina generala Zagorca. Tad je vrijeme provodio u Lepoglavi.

Ni njegovi sinovi nemaju velike prihode na papiru. Novica Petrač ima plaću od 750 eura mjesečno, a zaposlen je u tvrtki Gala plus nekretnine, koja je također optužena u ovoj aferi jer Uskok vjeruje da je Petrač organizirao da ta tvrtka Pozderovoj izda lažne fakture kako bi izvukli novac za mito. Vlasnik je poljoprivrednih površina u Krapinskim toplicama, nije služio vojsku i piše da nije osuđivan. Međutim, dobio je tri i pol godine zatvora zbog sudjelovanja u otmici maloljetnog sina generala Zagorca.

Nikola Petrač je s bratom zaposlen u istoj tvrtki, a prema optužnici, Gala plus nekretnine su njegova tvrtka. Prima plaću od 800 eura. Vlasnik je stana od 40 kvadrata u centru Zagreba u kojem mu živi brat Novica, i stana od 55 kvadrata na vinogradskoj cesti, gdje živi i Rotim. Suvlasnik je u dva poslovna prostora na adresi Trg žrtava fašizma 2 u Zagrebu površine 450 i 390 kvadrata, kuće na otoku Krku, od 200 kvadrata. Vlasnik je kuće u Krapinskim toplicama od 150 kvadrata u kojoj živi njegov otac Hrvoje i u kojoj je vinarija. Odslužio je civilni vojni rok i piše da je neosuđivan.

Vili Beroš, koji je prema optužnici za 25 tisuća eura po potpisu dijelio milijune eura poreznih obveznika, mjesečno ima prijavljeni prihod od 4.300 eura. Vlasnik je BMW X1, stana od 55 kvadrata u Zagrebu, suvlasnik stana iste veličine na Jelsi te suvlasnik kuće od oko 150 kvadrata na Jelsi. Ni Beroš nije ranije osuđivan, a vojsku je služio.

Saša Pozder je daleko najbogatiji, barem na papiru. Ima mjesečne prihode od 20 tisuća eura, obiteljsku kuću od 250 kvadrata u Skradinu, dva poslovna prostora od 200 kvadrata u Karlsruheu, suvlasnik je šest stanova ukupne površine 350-400m2 u Baden-Badenu te vlasnik kuće površine 225m2 u Gaggenau. Ima i kuću u Beogradu, vlasnik je Holdinga Medical Innovation Solutions u Ras Al Khaima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, 50 posto društva Divea d.o.o. i društva Pozder and sons d.o.o. Da parafraziramo jednu od njegovih poruka Petračima: nije malo, a njemu lijepo. Nije ranije osuđivan i nije služio vojsku.

Tomo Pavić, zaposlen u HZZO-u Krapinsko-zagorske županije, mjesečno prima 2.600 eura plaće, ima kuću od 300 kvadrata na Pantovčaku s 1.500 kvadrata okućnice, stan od 130 kvadrata u centru Zagreba, kuću od 330 kvadrata u Krapini i šumu kod Krapine površine 16 tisuća kvadrata. Ima range Rover iz 2007. godine i WV Tiguan iz 2022. godine. Nije osuđivan i služio je JNA u Beogradu 80-ih godina.

Goran Roić, bivši je ravnatelj Klinike za dječje bolesti Zagreb s mjesečnim primanjima od oko 4.000 eura. Vlasnik je stana od 55 kvadrata i suvlasnik u stana od 90 kvadrata u Zagrebu. Ima i polovinu kuće za odmor od 90 kvadrata u Seget Vranjicu. I on je služio JNA 80-ih, ali u Novom Sadu. Do sad nije osuđivan.

Krešimir Rotim je nedugo nakon uhićenja dao otkaz u KBC Sestre Milosrdnice, ali i dalje radi u Poliklinici Rotim i Specijalnoj bolnici Neurospine. Nedavno je postao i vanjski suradnik Opće bolnice Dubrovnik. Ima prihode od oko 3.400 eura mjesečno. Suvlasnik je u stana od 210 kvadrata gdje mu je susjed Nikola Petrač i stana od 100 kvadrata, isto u Zagrebu. U Šibeniku ima stan od 100 kvadrata, u Poljanicama od 50, kuću za odmor u Iloku od 180 kvadrata, neuseljivu kuću od sto kvadrata i vinograd od tri hektara. Tu je i kuća za odmor od 200 kvadrata u Povljani na Pagu. Služio je JNA 80-ih u Ljubljani i Puli i do sad nije osuđivan.