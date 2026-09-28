Vođe sindikata ZET-a i Holdinga kriju plaće kao zmija noge...

Do ožujka 2026. bio sam vozač autobusa, pa iz prve ruke mogu reći kolika je stvarna plaća. Moja je s dvoje djece, 26 godina staža i poreznim olakšicama, uključujući noćni rad i blagdane, iznosila oko 1790 eura, kazao je to predsjednik Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović.

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Pokretanje videa... VIDEO Dražen Jović o štrajku u ZET-u | Video: 24sata/Josip Mikačić/PIXSELL

Ustvrdio je da iznos od 2800 eura, koji se spominje u javnosti, ne predstavlja prosječnu plaću. No u javnosti nije ni komunicirano da je riječ o prosječnoj nego o najvećoj isplaćenoj plaći s dodacima.

- Plaća od 2800 eura dogodi se jednom godišnje, i to kod radnika koji ima četvero djece i velik fond sati. Taj novac nije nađen na cesti, krvavo je zarađen - poručio je Vučemilović za HRT.

Plaće radnika u Holdingu i ZET-u veće su od medijalne i prosječne plaće u Hrvatskoj. Prema službenim podacima, prosječna mjesečna isplaćena plaća u zemlji iznosi 1540 eura, a medijalna je plaća 1346 eura. No kolike su plaće sindikalnih lidera, koji su poveli radnike u štrajk, a kojim su gotovo obustavljeni autobusni i tramvajski prijevoz te redoviti odvoz otpada, nije poznato. Taj podatak namjerno ili slučajno ne iznose. Predsjednik Sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a, Vladimir Jozić, svoju plaću nije htio otkriti. Potvrdio je samo da je veća od 1560 eura i da je kao profesionalni predsjednik sindikata prima iz ZET-a.

- Ne bih iznosio svoju plaću jer će se zlouporabiti. Prije sam bio vozač tramvaja, zadnje dispečer, a sad sam profesionalni predsjednik sindikata - rekao je ranije za 24sata.

U javnosti se pojavio i letak iz kojeg je razvidno kako se Jozićev sindikat lani hvalio da su u nepune dvije godine povećali plaće i druga materijalna davanja za više od 40 posto. Jedan od sindikalista koji sudjeluju u organizaciji štrajka je i predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić, otac je Armina Hodžića, saborskog zastupnika bošnjačke nacionalne manjine i člana vladajuće većine, koji bi na mjestu potpredsjednika Sabora trebao naslijediti Furija Radina.

- Negiram bilo kakvu političku povezanost s aktivnostima mojeg oca. U Sabor sam izabran 2024. godine, a moj otac radi u zagrebačkoj Čistoći od 1990. Osim toga, nisam povezan ni s kojim drugim predsjednikom sindikata, niti s gđom Crnković, koja je bila na listi Radničke fronte, kao ni s bilo kim drugim. Nemam nikakve mogućnosti upravljati s više od deset tisuća radnika Zagrebačkog holdinga - kazao je zastupnik Hodžić novinarki Ivanki Tomi iz Jutarnjeg lista.

Potvrdio je i da ima više članova obitelji koji rade u Zagrebačkom holdingu na nižim radnim mjestima, ali nisu svi u štrajku. Sandra Crnković sindikalna je povjerenica u Holdingu, a bila je kandidatkinja na parlamentarnim izborima 2024. na listi Radničke fronte. Iako je imala prvo mjesto na stranačkoj listi u 2. izbornoj jedinici, u Sabor nije uspjela ući. Osvojila je 328 preferencijalnih glasova, a stranka je u navedenoj izbornoj jedinici završila daleko ispod izbornog praga s osvojenih 0,76 posto glasova birača.

Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, lani u lipnju izabran je za predsjednika Nezavisnih hrvatskih sindikata. U ZET-u radi od 1996.