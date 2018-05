Vodeći svjetski mediji stavili SeaStar uz bok s Exitom!

Prošle godine posjetilo ga je više od 50 tisuća ljudi iz preko 70 zemalja svijeta, a da je ovaj umaški festivalski biser pravi hit pokazuje i činjenica da je renomirani vodeći svjetski glazbeni magazin NME čitateljima ponudio posebnu aplikaciju koja im predlaže idealan festival, a među rezultatima se nalazi i Sea Star.

„Sea Star je uistinu morski festival sa zagarantirano puno sunca i nema boljeg načina za započeti festivalsku sezonu“, glazbeni gigant DJ Mag kao jedan od pet razloga zašto obavezno otići na Sea Star navodi fascinantnu činjenicu da je more samo 14 metara udaljeno od glavne pozornice.

Irski Daily Edge izdvojio je umaško događanje kao savršen festival za plesne fanatike koji jedva čekaju nove ljetne avanture, a raspisao se i o ljepotama hrvatske obale te „prekrasnom istarskom renesansnom gradu Umagu koji je fantastičan za odmor nakon cjelonoćnog ludovanja na festivalu“. Saudi Gazzete o Sea Star Festivalu piše kao vrijednom nominacije za novi najbolji europski festival te ga stavlja na listu „place to be“ ovog ljeta.

Britanski Data Transmission stavlja Sea Star kao festival kojeg obavezno treba uvrstiti na svoj „bucket list“, uz velike pohvale upućene na lineup i samu organizaciju. „Tamo gdje granice i nacionalizam razdvajaju, organizatori EXIT-a akivno rade na ujedinjenju kroz glazbu i kulturu“, naglašava jedan od krucijalnih britanskih glazbenih medija Skiddle spominjući pritom i sjajnu suradnju s lokalnim vlastima i besprijekornu organizaciju festivala. Uz primjećivanje koliko se Sea Star razlikuje od ostalih hrvatskih festivala koje su pohodili, svoj opširan osvrt zaključuju riječima: „Umag se ovime odmah priključio prvoj ligi hrvatskih festivalskih destinacija.“

Vrhunska glazbena i scenska produkcija, duh novosadskog Exita na moru i čista priroda koja oduzima dah učinili su svoje pa je stoga Sea Star već nakon prvog održavanja nominiran za “Najbolji europski novi festival” na prestižnim European Festivals nagradama, a dobitnik je i nagrade Ambasador za najbolji novi festival. Time je Sea Star stao uz bok velikom EXIT-u kojeg je CNN nedavno ponovo označio kao jednu od neophodnih stavki za posjet Srbiji i njenim prirodnim ljepotama. Ono što je ostavilo bez daha više od 300 akreditiranih novinara iz cijele Europe je lokacija festivala, prekrasne nagradama okrunjene plaže i kristalno čisto more, a ovogodišnji lineup, napominju, definitivno nagovještava još bolji višdnevni tulum nego prošle godine.

Sea Star Festival održava se od 24. do 27. svibnja u predivnoj laguni Stella Maris u Umagu. U dva centralna dana, petak i subotu, deseci tisuća mladih iz cijelog svijeta zabavljat će se na Addiko Tesla Stageu, Nautilus Areni i ostalim pozornicama uz neka od vodećih svjetskih i regionalnih imena kao što su Robin Schulz, Hurts, Paul van Dyk, Dimitri Vegas & Like Mike, Ofenbach, Tram 11, Edo Maajka, Krankšvester, Nipplepeople, Krešo Bengalka, Boris Štok, Detour, Senidah feat AMN, Dječaci i Sajsi MC, techno virtuozi Luke Slater, Francois X, Tommy Four Seven, Toxic, Ivan Komlinović, Ian F. i DJ Jock te sjajna DJ reprezentacija u kojoj igraju Filatov & Karas, MATTN, VRH, Tekitoka, Lutemania, kao i Sin, Kiki Belluci i duo Jeulz X Hubris koji će nastupiti na Silent Octopus stageu i izvođači iz Exotic Lagune koje predvode MC Choma, DJ Tender, DJ Sesha, Samba Show & Tito. Welcome party u četvrtak 24. svibnja održat će se na tri pozornice - Silent Octopus, Exotic Laguna i Jagermeister Beach Groove, dok će se Closing party dogoditi u nedjeljno jutro kao nastavak subotnjeg programa, a nastupit će Dejan Milićević, After Affair, Aney F i AM:FM.

Predfinalna cijena festivalskih ulaznica od 299 kn na snazi će biti najkasnije do ponoći 23. Na 24. svibnja ili ranije, ako isteknu osigurane zalihe. Ulaznice se mogu kupiti na svim prodajnim mjestima te online u sustavima Ticket Shop i Entrio. Osim festivalskih ulaznica u ponudi su dnevne ulaznice od 169 kn za petak i 179 kn za subotu te VIP Gold ulaznica od 749 kn. Pred festival, a zbog ogromnog interesa, Plava laguna je u prodaju pustila dodatne pakete po fantastičnoj last minute cijeni već od 339 kn, a uključuju festivalsku ulaznicu i smještaj. Paketi, uz festivalsku ulaznicu, sadrže dva noćenja na nekoj od dvije istaknute lokacije nedaleko od održavanja festivala – Kanegra Bungalovi i Sol Katoro Apartmani. Apartmani se nalaze samo 10 minuta hoda o festivalske lokacije, dok su bungalovi smješteni u neposrednoj blizini jedne od najljepših istarskih plaža na idealnoj udaljenosti do grada Umaga i festivala. Količine paketa po ovoj izuzetnoj cijeni su ograničene!

Svi detalji Last minute ponude i kompletan info o ulaznicama, smještaju i prijevozu mogu se pronaći na službenoj stranici Sea Star Festivala.

