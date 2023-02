Vodič: Kako do APN kredita

U zadnjih sedam godina tržište nekretnina uvelike se promijenilo zbog konstantnog poskupljenja kvadrata, no građani mlađi od 45 godina pri kupnji prve nekretnine mogli su koristiti potencijalnu mjeru Vlade za takozvane subvencionirane kredite. Ideja o subvencioniranim kreditima temeljila se na činjenici da sve više mladih napušta Hrvatsku tražeći bolje uvjete života pa su iste htjeli ovim potaknuti da ostanu u zemlji. S druge strane, 2017. ukinuto je oslobođenje od poreza na prvu nekretninu pa je Vlada subvencioniranim kreditima htjela olakšati ljudima kupnju prve nekretnine. Od tada morate plaćati tri posto poreza od ukupne vrijednosti kupljene nekretnine, na što se mora računati pri odluci o kupnji stana. Porezna uprava može izaći ususret pa vam odobriti plaćanje tog poreza na rate kroz dvije godine, ali na to zaračunava određenu kamatu od 5,75 posto.

Prednost subvencioniranih kredita preko Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina je u tome što uštedite oko 10.000 eura, no ono što je danas vjerojatno kupcima puno važnije je fiksna kamatna stopa tijekom otplate subvencije. Subvencije se kreću od 30 do 51 posto, ovisno u kojem dijelu Hrvatske kupujete nekretninu, pa gdje je manje naseljeno, bit će veća subvencija. U Zagrebu je najmanja. Primjerice, ako vam APN odobri maksimalan iznos od 100.000 eura za kupnju stana od 40 kvadrata, a da vam je kamata na kredit tri posto na 25 godina, računajući da imate jedno dijete, stan će vas ukupno stajati 137.368 eura. Bez subvencije bi stajao 143.570 eura. Prvih šest godina rata kredita bi vam bila 392 eura, a mjesečni iznos subvencije 86 eura. Nakon isteka šest godina plaćali biste ratu od 479 eura. Možete kupiti nekretninu i od 300.000 eura ako ste kreditno sposobni, no i tad vam se odobrava subvencija na maksimalan iznos od 100.000 eura. Ako planirate aplicirati za ovaj kredit, odmah morate početi s pripremama, jer prije zahtjeva za subvencijom banka vam mora odobriti kredit, a prodavatelj pristati čekati mjesecima na isplatu.

