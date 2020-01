Vodič korak-po-korak: Kako trgovati cijenom dionica

Fortrade, za sve koji su zainteresirani naučiti kako trgovati cijenom dionica na online burzi (takozvani financijski ugovor za razliku, engl. CFD) ili jednostavno žele proširiti svoje znanje, pripremio je besplatni vodič “Kako trgovati cijenom dionica”. Vodič je prilagođen svim razinama znanja i možete ga preuzeti preko linka ispod.

Nije toliko važno razumjeti kako se dolazi do zarade po dionici, prihoda i prognoza analitičara, niti znati druge pojedinosti i kako se obračunavaju. Ključna stvar je usporediti (službeno) objavljene rezultate sa očekivanjima analitičara. Ako su zarada po dionici ili prihodi niži od očekivanja analitičara, dionica tvrtke koja je objavila poslovne rezultate vjerojatno će izgubiti na vrijednosti. S druge strane, rezultati bolji od očekivanih mogu potaći rast cijene dionice.

Prognoze analitičara o budućem kretanju cijene su također od velikog značaja. Prognoza se odnosi na poslovni cilj koji tvrtka želi postići i sugerira u kojoj mjeri će biti uspješna u budućnosti. Samim tim, ako neka tvrtka objavi neočekivano visoku zaradu po dionici i prihod, ali joj je prognoza pesimistična, cijena njene dionice će ipak imati tendenciju opasti.

Izvor: Bloomberg

Fortrade Ltd je autoriziran i reguliran u UK od strane FCA (Financial Conduct Authority) pod licencom broj 609970.

