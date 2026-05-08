VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu

Subota, 9. svibnja, u Zagrebu donosi veliki sigurnosni izazov: istovremeno održavanje triju velikih javnih okupljanja, od kojih svako nosi predznak visokog rizika. Dok će se centrom grada kretati povorka Hoda za život, na savskom nasipu palit će se Trnjanski kresovi, a na Maksimiru će snage odmjeriti Dinamo i Hajduk. Za policiju i gradske službe, bit će to jedan od operativno najzahtjevnijih dana u godini. Sva tri okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik, ne samo zbog broja sudionika, već i zbog njihovog vremenskog i prostornog preklapanja.

Prijepodne u centru grada

Dan započinje u 10:30 sati okupljanjem sudionika Hoda za život na Trgu Republike Hrvatske ispred zgrade HNK. Povorka protivnika pobačaja ove se godine održava pod sloganom "Prvi korak je zakon!", a kretat će se preko glavnog gradskog trga do Zrinjevca, gdje je predviđen glavni program. Organizatorima, naime, nije odobreno postavljanje pozornice na Trgu bana Jelačića jer se tamo u isto vrijeme obilježava Dan Europe, pa je događaj prebačen na obližnji park Zrinjevac.

Zagreb: Policija privela prosvjednice koje su blokirale povorku Hod za život | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Budući da ovo okupljanje redovito prati i prisutnost protuprosvjednika, policija je najavila osiguranje cijele trase, kao i audio-vizualno snimanje okupljanja, trase kretanja i prilaznih pravaca. Zbog prolaska povorke središtem grada očekuje se i privremeno zatvaranje prometa na relaciji od HNK, preko Ilice i Trga bana Jelačića do Zrinjevca.

Popodne na nasipu i Maksimiru

Već od 14 sati na savskom nasipu kod Mosta slobode započinje program Trnjanskih kresova, manifestacije kojom Mreža antifašistkinja Zagreba (MAZ) obilježava 81. godišnjicu oslobođenja grada. Događaj koji organizatori opisuju kao "plamen otpora povijesnom i suvremenom fašizmu" i ove godine nudi bogat cjelodnevni program. Uz radionice bubnjanja, popravka bicikala, plesa i urbanizma za djecu, na brojnim štandovima predstavit će se inicijative poput one za slobodnu Palestinu, Zagreb Pridea i udruge Are You Syrious?.

Zagreb: 11.Trnjanski kresovi | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Posjetitelje od 17:30 sati očekuje i tradicionalni partizanski grah, a središnji dio programa, paljenje velikih lomača, predviđen je između 19 i 20 sati, nakon čega se slavlje nastavlja koncertom u klubu Močvara. Policija je najavila da će, kao i ostala dva okupljanja, snimati i ovaj događaj.

Vrhunac dana za policiju bit će utakmica 34. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Hajduka, koja počinje u 16 sati na Maksimiru. Iako je Dinamo već osigurao naslov prvaka, svaki derbi s Hajdukom tretira se kao utakmica najvišeg rizika.

Zagreb: Policija s psima ispod tribine Bad Blue Boysa | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Navedena javna okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik. Osigurat će se dovoljan broj policijskih službenika za provedbu mjera osiguranja na svim javnim okupljanjima 9. svibnja 2026. godine - poručili su iz Policijske uprave zagrebačke, potvrđujući da će poduzeti sve potrebne mjere.

Posebna regulacija prometa i stroge mjere

Zbog utakmice je najavljena opsežna regulacija prometa. Parkiralište ispred zapadne tribine stadiona zatvoreno je već u petak, a na dan utakmice od šest sati ujutro za sav promet zatvaraju se poligon Borongaj, parkiralište kod bazena Svetice, Hitrecova ulica i više drugih lokacija u široj zoni Maksimira. Ulazi na stadion otvaraju se u 14 sati, a iz policije su, kao i obično za ovakve susrete, objavili detaljne upute za navijače.

Zagreb: Na NP Lučko organiziran prihvat i okupljanje navijača uoči utakmice Dinamo-Hajduk | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

To podrazumijeva i organizirani prihvat navijača Hajduka, Torcide, na naplatnim postajama Lučko od 12 sati te njihovu organiziranu pratnju do stadiona i natrag. Na stadionu Maksimir neće biti prodaje ni točenja alkoholnih pića, a policija će snimati cijelo područje stadiona i prilazne pravce prije, za vrijeme i nakon utakmice.