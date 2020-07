Vodič za kretanje van Hrvatske: Gdje smijemo, koga puštamo?

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je Preporuke i upute za osobe koje prelaze državnu granicu Republike Hrvatske. Treba spomenuti da je tranzit kroz Hrvatsku slobodan građanima tzv. trećih država

<p>Pošto je pandemija korona virusa utjecala na promet u cijeloj Hrvatskoj, na jednom mjestu <a href="https://revijahak.hr/2020/07/21/koronavirus-kakva-su-prometna-pravila-u-susjednim-zemljama-slovenija-na-granici-s-italijom-uvodi-poseban-rezi/" target="_blank">HAK </a>je skupio sve aktualne zabrane i prometna ograničenja kod nas i u susjednim državama. U nastavku pročitajte tko sve može ući u Hrvatsku i kamo sve smiju Hrvati.</p><h2>Mjere za prelazak hrvatske granice definirane 10. 7. – noviteti za građane tzv. trećih zemalja</h2><p>Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je Preporuke i upute za osobe koje prelaze državnu granicu Republike Hrvatske. Treba spomenuti da je tranzit kroz Hrvatsku slobodan građanima tzv. trećih država, uz uvjet da im je slobodan ulazak u finalnu destinaciju. Također, tu su i nove mjere za turiste iz tzv. trećih država. (<em>Treće države u prijašnjim odlukama bile su Alžir, Australija, Crna Gora, Kanada, Gruzija, Japan, Maroko, Novi Zeland, Ruanda, Srbija, Južna Koreja, Tajland, Tunis, Bosna i Hercegovina te Urugvaj, odnosno Kina</em>).</p><p>Odlukom o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske zabranjuje se odnosno ograničava prelazak osobama preko graničnih prijelaza od čega su izuzeti:</p><p>1. Državljani EU (bez obzira na mjesto prebivališta), Schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, kao i članova njihovih obitelji te državljani trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem (u Hrvatskoj) na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize.</p><p>2. Privremena zabrana ulaska u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, izuzev osoba iz točke 1. ne odnosi se na:</p><p>2a. Zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživače i suradnike, stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje</p><p>2b. Prekogranične radnike</p><p>2c. Prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno</p><p>2d. Diplomate, policijske službenike u obavljanju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija</p><p>2e. Putnike u tranzitu</p><p>2f. Osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, te osobe koje putuju radi školovanja (obavezno pročitati i niže navedene upute)</p><p>2g. Osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga (npr. vlasnici su nekretnine u Republici Hrvatskoj) ili imaju koji drugi neodgodiv osobni razlog.</p><p>Upute za zdravstveni nadzor nad osobama koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja:</p><p>a) Za sve osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja, na temelju izuzeća od zabrane prelaska granice navedenih pod točkom 2g. obvezan je zdravstveni nadzor uz 14-dnevnu karantenu/samoizolaciju</p><p>Karantena/samoizolacija se može skratiti na sedam dana ako osoba o svom trošku napravi bris nosa i ždrijela sedam dana po ulasku u Hrvatsku i dobije negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2.</p><p>b) Obveza samoizolacije za osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja ne odnosi se na osobe iz točki 2a., 2b., 2c., 2d., t: 2e. putnike u tranzitu:</p><p>Za putnike u tranzitu granična policija će, nakon što im se odobri ulazak, provjeriti jesu li napustili područje Republike Hrvatske u roku od 12 h. Navedeno pravilo moguće je primijeniti samo ako je izlazak iz Republike Hrvatske u susjednu državu koja će mu omogućiti ulazak.</p><p>2f. Osobe koje ulaze u Republiku Hrvatsku zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes, te osobe koje putuju radi školovanja. Ove osobe mogu ući u Hrvatsku bez obveze samoizolacije uz predočenje negativnog nalaza PCR pretrage brisa nosa i ždrijela na SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz), odnosno uz obvezu 14-dnevne karantene/samoizolacije ako nemaju navedeni negativni nalaz PCR pretrage.</p><h2>Putne informacije za vozače u tranzitu</h2><p>Vozači u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne moraju više voziti u konvojima, ali se moraju kretati autocestama i koristiti točno određena odmorišta. Tijekom tranzita nije dopušteno zaustavljanje osim na sljedećim odmorištima: BP Novska jug, BP Novska sjever, BP Kozjak jug, BP Zir istok i zapad; BP Prokljan sjever, BP Draganić sjever, BP Draganić jug, BP Bačva i BP Ravna Gora.</p><h2>Granica sa Slovenijom</h2><p>Od ponedjeljka 15. 6. otvaraju se svi malogranični prijelazi sa Slovenijom.</p><h2>Hrvatske autoceste</h2><p>Hrvatske autoceste izdale su upute za sigurno putovanje, pročitajte ih <a href="https://revijahak.hr/2020/07/10/hrvatske-autoceste-informacije-o-sigurnom-putovanju-u-vrijeme-pandemije-koronavirusa/">ovdje</a>.</p><p><strong>SLOVENSKE MJERE – HRVATSKA JE NA ŽUTOJ LISTI!</strong></p><p>Hrvatska je na tzv. žutoj listi (zelena, žuta i crvena). Svi Slovenci koji se vraćaju u državu morat će objasniti gdje su u Hrvatskoj bili (potvrda o turističkom smještaju, vlasništvu vikendice, plovila…).</p><p>Za ulazak i ostanak u Sloveniji hrvatski građani moraju u 14-dnevnu samoizolaciju, ali ima i mnogo izuzetaka. Iz ovog režima izuzeti su prekogranični radni dnevni migranti.</p><p>Izuzetci su još: tjedni migranti, koji rade u EU, osobe u trgovačkom prometu ili djelatnosti koje nakon prelaska granice prilože dokaz o obavljanju prometa ili djelatnosti u Republici Sloveniji ili inozemstvu i vraćaju se preko granice za 24 sata i podnose negativan test na koronavirus (ne stariji od 36 sati, proveden u nekoj od država EU). Potom, osobe u međunarodnom transportu s potvrdom poslodavca. Osobe koje obavljaju prijevoz robe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije. Za teretni prijevoz u tranzitu potrebno je napustiti Sloveniju u roku 12 sati od ulaska. Osobe s diplomatskom putovnicom. Pripadnici službi zaštite i spašavanja, zdravstvene zaštite, policije, vatrogasaca i osoba koja obavlja humanitarni prijevoz koja prijeđe granicu radi obavljanja tih zadataka (moraju pokazati negativan test ne stariji od 36 sati, proveden u EU državi). Osobe koja imaju dokaz o planiranom liječničkom pregledu ili postupku u Republici Sloveniji, drugoj zemlji Europske unije ili drugoj zemlji schengenskog područja (moraju pokazati negativan test ne stariji od 36 sati, proveden u EU državi). Osobe koje prelaze granicu (svakodnevno ili povremeno) zbog sudjelovanja u obrazovanju ili znanstvenim istraživanjima u Republici Sloveniji ili inozemstvu i to dokažu odgovarajućim dokazima, te njihovi roditelji ili druge osobe koje ih prevoze i vrate preko granice u 24 sata nakon ulaska (moraju pokazati negativan test ne stariji od 36 sati, proveden u EU državi).</p><p>Ako ste u tranzitu morate imati i potvrdu sastanka ili turističke rezervacije u državi u koju putujete. Tranzit je slobodan – Sloveniju treba napustiti najkasnije 12 sati nakon ulaska.</p><p>Ako ste u turističkom posjetu Sloveniji morate imati negativan test na koronavirus koji nije stariji od 36 sati. Slovenska granica otvorena je za državljane iz zemalja EU i Europskog gospodarskog prostora (EGP) s takozvane zelene liste (zaraženih koronavirusom).</p><p><strong>BOSNA I HERCEGOVINA </strong></p><p>Granice BiH otvorene su za državljane Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Od 16. 7. građani EU mogu ući uz predočenje negativnog nalaza testa na koronavirus koji nije stariji od tri dana.</p><p><strong>CRNA GORA OTVARA GRANICE</strong></p><p>Od 1. lipnja Crna Gora otvara granice. Države s kojima će otvoriti granice su Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka, Mađarska, Albanija, Grčka… Crna Gora je zatvorila granicu s BiH 18. 6.</p><p><strong>MAĐARSKE MJERE</strong><br/> Od petka 12. 6. slobodan je ulaz u Mađarsku za hrvatske građane. Mađarska otvara granice.</p><p><strong>ITALIJA OTVARA GRANICE</strong><br/> Od 3. lipnja u Italiju se može slobodno ući i iz nje izaći. Za sve putnike koji namjeravaju posjetiti regiju Lombardiju izdaje se posebno upozorenje</p><p><strong>AUSTRIJA JE IZDALA UPOZORENJE ZA ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA</strong><br/> Od 16. lipnja i hrvatski građani moći će slobodno putovati u Austriju. Austrija je 1. 7. izdala upozorenje za zemlje zapadnog Balkana. Unatoč uputama Europske unije, mjere prema Srbiji i dalje ostaju, a ostaju i za Bosnu i Hercegovinu, Kosova, Sjevernu Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru. Za sve povratnike iz tih država i njihove građane vrijedi pravilo o 14-dnevnoj izolaciji ili validnom testu na koronavirus.</p><p><strong>SRBIJA JE OTVORILA GRANICE</strong><br/> Srbija je otvorila granice i za ulazak u tu državu nije više potreban test na koronavirus. Po ulasku u državu ne mora se u samoizolaciju.</p><p><strong>UKRAJINA OTVARA GRNAICE</strong><br/> Od sredine lipnja planira se otvaranje granica…</p><p><strong>ŠVICARSKA UVODI OGRANIČENJA</strong><br/> Granice su otvorene od 15. lipnja. Građani koji dolaze iz 29 država morat će od 6. 7. u samoizolaciju koja će trajati 10 dana. Na listi su Srbija, Kosovo, Sjeverna Makedonija…</p><p><strong>SLOVAČKA OTVARA GRANICE</strong><br/> Granice su otvorene za građane većine EU država pa i za hrvatske građane</p><p><strong>ČEŠKA OTVARA GRANICE</strong><br/> Hrvatski građani mogu slobodno ulaziti u Češku od 8. lipnja.</p><p><strong>POLJSKA JE OTVORILA GRANICE SREDINOM LIPNJA</strong><br/> Zasad se provode kontrole na graničnim prijelazima.</p><p><strong>RUSKE MJERE</strong><br/> Rusija od 13. srpnja omogućuje ulazak u državu diplomatima i njihovim obiteljima, delegacijama i komisijama iz inozemstva, rođacima preminule osobe (uz predočenje dokaza o obiteljskim vezama), strancima koji dolaze zbog liječničkog tretmana, strancima koji studiraju u Rusiji, strancima koji imaju poslovne ponude i profesionalcima koji se vode kao visokokvalificirani specijalisti.</p><p>Svi koji ulaze u Rusiju moraju pokazati negativan test na koronavirus koji nije stariji od tri dana. Ako nemaju test, morat će se testirati u Rusiji, najkasnije 72 sata od ulaska u zemlju.</p><p><strong>NJEMAČKA OTVARA GRANICE</strong><br/> Njemačka je otvorile granice – samoizolacija potrebna je za građane tzv. rizičnih zemalja. Od državljana tzv. trećih zemalja, granica je otvorena za građane Crne Gore, ali nije za građane Srbije i Bosne i Hercegovine. Za njih po ulasku slijedi 14-dnevna samoizolacija.</p><p><strong>BELGIJA OTVARA GRANICE</strong><br/> Granice su otvorene za sve državljane EU od 16. 6.</p><p><strong>NIZOZEMSKA JE OTVORILA GRANICE</strong><br/> Granice su otvorene za državljane EU. Građanima Švedske i Velike Britanije savjetuje se da idu u 14-dnevnu samoizolaciju prilikom ulaska u državu.</p><p><strong>FRANCUSKA JE OTVORILA GRANICE</strong><br/> Francuska je od 15. 6. otvorila granice za građane EU. U karantenu će samo putnici koji ulaze u državu, a pokazuju simptome bolesti.</p><p><strong>RUMUNJSKA JE OTVORILA GRANICE</strong><br/> Granice su otvorene za sve državljane EU. Samoizolacija se preporučuje građanima koji dolaze iz država s velikim brojem zaraženih.</p><p><strong>BUGARSKA JE OTVORILA GRANICE</strong><br/> Za građane EU granice su otvorene – putnici koji dolaze iz Švedske, Velike Britanije i Portugala moraju u 14-dnevnu samoizolaciju. Grčka je otvorila granice Granice su otvorene za sve države EU, osim Švedske. Svi gosti će morati prije ulaska u državu ispuniti internetski formular. Potom će na ulasku dobiti QR kod, a ovisno o mjestu s kojeg dolaze bit će upućeni na dalje aktivnosti – slobodan ulazak ili testiranje.</p><p><strong>ŠPANJOLSKA JE OTVORILA GRANICE</strong><br/> Granice su otvorene za građane EU.</p>