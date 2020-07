Vodič za nove sabornike: Vi prisegnite, ostalo prepustite poreznim obveznicima

Plaća, ali i ostale beneficije saborskih zastupnika nedostižni su san većine radnika u Hrvatskoj. Čak i oni koji su u Saboru cijeli mandat šutjeli, poput Kuščevića i Tolušića, uredno su primali plaću

<p>U prošlom sazivu Sabora zastupnici su svake godine u prosjeku radili 105 dana. I dok su bili na radnome mjestu, poluprazne zastupničke klupe bile su pravilo, a ne iznimka. Prosječna plaća im iznosi 15.000 kuna, a odmaraju se tri mjeseca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vodič za nove zastupnike</strong></p><p>Vidjet ćemo kako će biti s novim zastupnicima, a u nastavku donosimo vodič za saborske novake.</p><p><strong>PRISEGA </strong></p><p>Preduvjet je da novi zastupnici mogu koristiti sve beneficije koje im dužnost donosi. Ne brinite, sve ostalo platit će vam hrvatski porezni obveznici.</p><p><strong>PLAĆA</strong></p><p>Zastupnici u prosjeku primaju 15.000 kuna plaće. No nemaju svi isto. Ovisno o stažu, ali i dužnostima koje obavljaju ona može doseći i 20.000 kuna.</p><p><strong>PAUŠAL</strong></p><p>Dobivaju ga svi zastupnici i mjesečno iznosi 1500 kuna. On se isplaćuje za ‘povećane materijalne troškove u obnašanju dužnosti’.</p><p><strong>KAZNE</strong></p><p>Za nedolazak na posao postoje kazne, ali plate ih samo oni nekreativni i zaboravljivi. Dan neopravdanog izostanka sjednice plaća se 150 kuna, koji se oduzima od spomenutog paušala.</p><p><strong>STAN I REŽIJE</strong></p><p>Zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara od Zagreba imaju pravo na smještaj u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima. Sabor im za to mjesečno plaća 2500 kuna i dodatnih 500 kuna za režijske troškove.</p><p><strong>ODVOJENI ŽIVOT </strong></p><p>Naknada mjesečno iznosi 1000 kuna za one kojima je prebivalište 50 km od Zagreba.</p><p><strong>DNEVNICE </strong></p><p>Za službeno putovanje u zemlji iznosi 150 kuna. Ostale dnevnice ovise o zemlji u koju službeno putuju. Pokriveni su im troškovi smještaja u hotelima i avionske karte.</p><p><strong>AUTO </strong></p><p>Oni zastupnici koji privatni auto koriste za službene potrebe imaju pravo na naknadu od 2 kune po prijeđenom kilometru, a refundira im se i trošak za cestarine. Zastupnici koji ne koriste pravo na stan, a prebivalište im je udaljeno 50 km od Zagreba i na posao dolaze vlastitim ili unajmljenim ili autom člana zajedničkog kućanstva, imaju pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza do 2500 kuna.</p><p><strong>ODMOR</strong></p><p>Kako se ne bi previše umorili, tijekom godine imaju tri mjeseca godišnjeg odmora. Ustavom je propisano da zastupnici ne rade od 15. srpnja do 15. rujna te od 15. prosinca do 15. siječnja. A plaćica ide.</p><p><strong>RADNI DANI</strong></p><p>Plenarno zasjedanje traje u pravilu od srijede do petka. Ponedjeljak i utorak trebali bi biti rezervirani za sjednice odbora, ali to se uglavnom ne poštuje pa se održavaju kad i sama sjednica.</p><p><strong>KAFIĆ </strong></p><p>Mjesto u kojem se zastupnici mogu jeftino okrijepiti. Kava stoji 3,50 kuna, a za kavu s mlijekom morat ćete izdvojiti kunu više, 0,2 l soka stoji 5,50 kuna, a cijene piva, vina ili žestokih pića su niža nego u bilo kojem kafiću.</p><p><strong>RESTORAN</strong> </p><p>Na raspolaganju im je menza u kojoj se linijski uzima hrana. Glavni obrok stoji 15 kuna, juha i kolač četiri kune, a salata tri kune. Za one koji žele mirnije okruženje tu je restoran namijenjen samo zastupnicima. Meni je isti, ali su cijene nešto više jer se poslužuje.</p><p><strong>NAKNADA 6+6</strong></p><p>Kad prestane mandat, ne morate se brinuti. Odradite li minimalno godinu dana, imat ćete pravo na šest mjeseci pune, a ostalih šest pola plaće.</p>