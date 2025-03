Vodič za porez na nekretnine: Otkrivamo zamke u prijavi i tko ne mora prijavljivati ništa...

Nešto pomutnje izazvalo je priopćenje Porezne uprave građanima da se prijave za novi porez na nekretnine iako je jasno da većina građana to ne mora učiniti. Porezna uprava se po zakonu obvezala izdati rješenja, i to nakon što i od lokalne uprave i ostalih tijela prikupi podatke o nekretnini, pa se njihov poziv prvenstveno odnosi na one koji žele biti oslobođeni poreza, došlo je do promjene površine nekretnine ili u njoj imaju nekog neprijavljenog.

