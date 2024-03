Voditelj Otvorenog Kolakušića pitao je li u vezi s tužiteljicom Laurom Kovesi i žive li zajedno

Mislav Togonal u emisiji Otvoreno o gospodarskim programima stranaka upitao je predsjednika novoosnovane stranke Pravo i pravda (koji na izbore ide s Domovinskim pokretom) Mislava Kolakušića je li u vezi s europskom tužiteljicom Laurom Kovesi.

- Puno se u zadnje vrijeme pisalo o tome, to je pitanje koje zadire i u sferu privatnog, ali ima i političke konotacije, moglo se pročitati da ste vi u vezi s Laurom Kövesi? Je li to točno? - pitao je voditelj ne navodeći izvore tih tvrdnji.

- Apsolutno, mi smo u posebnoj vezi - odgovorio je Kolakušić.

- Ne živite zajedno? - inzistirao je dalje voditelj.

- Naravno da ne živimo, njezin ured nije u Bruxellesu, nego u Luksemburgu. Ja živim u Hrvatskoj i putujem do Bruxellesa i nazad - odgovorio je Kolakušić. Dodao je da je on član Odbora za proračunski nadzor Europskog parlamenta te da tom odboru Kövesi podnosi izvješće. “I to je taj odnos”, zaključio je europski zastupnik.

Podsjetimo, osim Mislava Kolakušića iz stranke Pravo i pravda, gosti su bili i Damir Habijan iz HDZ-a, Boris Lalovac iz SDP-a i Damir Bakić iz Možemo!.