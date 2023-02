Voditelj skijališta Platak: 'Iste smo večeri policiji dali snimku'

Alen Udovič, direktor Goranskog sportskog centra je za RTL Danas komentirao divljaštvo na Platku. Poručio je kako policija dobila snimku napada istu večer kada se on i zbio.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Primio sam dojavu da se događa takvo nešto, naravno da sam zvao 112 i policija je odmah krenula, u roku od manje od pola sata je bila na terenu, odradili što treba, a snimku dobili istu večer. Kasnije im je uručena i službeno u pravom formatu - rekao je Udovič.

Na pitanje trebaju li pripadnici HGSS-a postati službene osobe, Udovič kaže da, prema njegovim mišljenju, bi, no ističe da nije siguran koliko je on relevantna osoba koju to treba pitati.

Što se tiče driftanja automobilom na stazi, Udovič je rekao da se takvo što dogodi dva, tri puta godišnje.

- Najbolje bi bilo da ljudi shvate da ne dolaze na stazu činiti takve stvari. Skijaška staza je za skijanje, uživanje na snijegu. Već smo postavili neke prepreke, prilaze gdje možemo zatvoriti smo to i učinili, na prilazim svim skijaškim stazama zabrana je svim vozilima, ali nekolicina se toga ne pridržava - rekao je.

Ipak, usprkos svemu, ističe kako je Platak divno mjesto i ljeti i zimi.

- Ovo je izolirani incident koji se mogao dogoditi bilo gdje drugdje, nije magnet za takva ponašanja, ne okupljaju se ljudi koji čine loša djela. Ovo je moment koji će, nadam se, otići u povijest - rekao je.

Najčitaniji članci