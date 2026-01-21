Obavijesti

News

Komentari 0
PRINCIP NADE

Vojin Bakić se vraća kući: Velika izložba u bjelovarskom muzeju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Vojin Bakić se vraća kući: Velika izložba u bjelovarskom muzeju
9
Foto: Zoran Tokić

Izložba povodom 110. obljetnice umjetnikova rođenja se u istom Muzeju otvara u četvrtak, 29. siječnja u 18 sati kao prva opsežna prezentacija njegovog lika i djela u rodnom gradu nakon šezdeset godina

Admiral

U Gradskom muzeju Bjelovar, među ikoničnim skulpturama Vojina Bakića, jednog od najznačajnijih hrvatskih kipara 20. stoljeća, najavljena je izložba Vojin Bakić: Princip nade. Izložba povodom 110. obljetnice umjetnikova rođenja se u istom Muzeju otvara u četvrtak, 29. siječnja u 18 sati kao prva opsežna prezentacija njegovog lika i djela u rodnom gradu nakon šezdeset godina. Na susretu s novinarima izložbu su predstavile: ravnateljica Muzeja Marijana Dragičević, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Jasna Škaurin Grgić, kustosica Hana Ćurak koja je koncept razvila na poziv i u dijalogu s kustoskim kolektivom Što, kako i za koga/WHW te arhitektice Ana Martina Bakić i Vjera Bakić, autorice postava i nasljednice umjetnikova opusa.

Marijana Dragičević, direktorica Gradskog muzeja Bjelovar, Hana Ćurak, kustosica izložbe i Ana Martina i Vjera Bakić, nasljednice opusa Vojina Bakića i autorice postava izložbe | Foto: Zoran Tokić

Ravnateljica Muzeja Marijana Dragičević istaknula je produkcijsku zahtjevnost izložbe, ali i njezinu važnost za Muzej i cijeli Bjelovar, koji se ovim projektom upisuje na širu umjetničku mapu.

- Ova izložba nije samo još jedna u nizu za naš Muzej, ona nosi povijest i dug, ali i tvrdoglavu potrebu da se važne stvari vrate kući. Bakić nije samo veliko ime svijeta umjetnosti, on je i naš sugrađanin, čovjek čije se djetinjstvo i prvi pogledi na svijet vežu uz Bjelovar - rekla je.

Koncept izložbe razvila je kustosica Hana Ćurak, antropologinja i istraživačica, u suradnji s kustoskim kolektivom Što, kako i za koga/WHW, koji se Bakićevim opusom bavio u svojim ranijim izložbama. Pristupile su izložbi iz neobične perspektive: antropologije budućnosti, discipline koja istražuje kako naša očekivanja i nade o budućem oblikuju sadašnjost.

Foto: Marko Ercegović

- Bakić je istodobno ključna figura modernizma i autor čije je monumentalno nasljeđe u javnom prostoru sustavno devastirano i potiskivano. Upravo taj raspon između priznanja i zaborava bio je polazište za izložbu - naglasila je Ćurak. Naslov izložbe, Princip nade, preuzet je od filozofa Ernsta Blocha, ne kao optimizam, već kao uvjerenje da svijet nije dovršen i da se u formi, materijalu i pamćenju stalno otvaraju još neostvarene mogućnosti, što upravo zrcale Bakićeve skulpture. Na sudjelovanje u izložbi i dijalog s Bakićevim nasljeđem pozvani su umjetnici David Maljković, Miloš Trakilović i Sara Salomon. Ćurak je sve pozvala da izložbu dožive kao susret s opusom koji je istovremeno estetski radikalan i politički izazovan te kao pitanje što danas znači brinuti se za Bakićevo nasljeđe. Autorice izložbenog postava, arhitektice Ana Martina i Vjera Bakić, umjetnikove unuke i nasljednice njegova opusa, izrazile su zadovoljstvo što se ovim projektom, koji obuhvaća izložbu i buduću Kuću Bakić, Bakićev princip nade i okrenutost budućnosti konačno materijaliziraju nakon dugog razdoblja zanemarivanja i devastacije njegova rada, posebno skulptura u javnom prostoru. "Zajedničkim doprinosom svih uključenih u projekt, građani Bjelovara, mlađe generacije i stručna javnost dobit će detaljniji uvid u cjeloviti djedov opus", istaknula je Vjera Bakić, podsjećajući da je posljednja izložba ovog opsega održana u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb 2014. godine. Ana Bakić naglasila je važnost izravnog, tjelesnog susreta sa skulpturom, osobito za mlađe generacije koje dosad nisu imale priliku upoznati umjetnikov rad u većem opsegu, te uređenje Kuće Bakić koja postaje referentno mjesto za istraživanje umjetnikova opusa, kao i stalni prostor za njegovu prezentaciju.

Foto: Marko Mihaljević

Na izložbi će prvi put biti predstavljena burna obiteljska povijest obitelji Bakić, ali i radovi velikog formata koji nikad nisu bili javno izloženi, poput restaurirane skulpture Istovremenost, velikog drvenog Torza te Oblika, reducirane animalne forme prošupljenog punog volumena iz drveta i gipsa iz Bakićeve animalne faze, dopremljene s Gršćice na Korčuli, gdje je kipar imao ljetni atelje. Postav se prostire na tri razine Muzeja i donosi pregled ključnih faza Bakićeva rada, s naglaskom na cikluse Svjetlonosne forme (1963–1968) i Razlistale forme (1958). Izložba uključuje i djela iz zbirke Gradskog muzeja Bjelovar, među kojima su fragmenti miniranog Spomenika strijeljanima / Poziva na ustanak iz 1947., podignutog u spomen na Bakićeva brata Slobodana. Replika je 2010. vraćena u Spomen-park Borik zajedničkim naporima obitelji, prijatelja i institucija.

Foto: Marko Ercegović

Izložba povodom 110 godina Bakićevog rođenja poklapa se s proslavom 270. godina grada Bjelovara. Kako je istaknula pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće poslove Jasna Škaurin Grgić, ona je i svojevrstan uvod u buduću obnovu obiteljske Kuće Bakić, koja će prerasti u novi muzejski prostor, zajednički poduhvat Grada i Muzeja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Božinović upozorava građane na novu prijevaru: Ne otvarajte poruke o resetiranju lozinki
KRAĐA PODATAKA

Božinović upozorava građane na novu prijevaru: Ne otvarajte poruke o resetiranju lozinki

Policija istražuje phishing napade na Facebooku i Instagramu, građane se navodi na lažne stranice radi krađe podataka
Trump u Davos, oni vamos! Der Leyen i Macron već su otišli, a iz Švicarske odlaze i drugi čelnici
PRATITE NA 24SATA

Trump u Davos, oni vamos! Der Leyen i Macron već su otišli, a iz Švicarske odlaze i drugi čelnici

Trump je misteriozno poručio da će svijet uskoro vidjeti koliko je daleko spreman ići po pitanju Grenlanda. U Kopenhagenu razmatraju o slanju još 1000 vojnika na arktički otok koji bi mogao promijeniti svijet
EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru
SNIMKA SUDARA

EKSKLUZIVNI VIDEO Pogledajte trenutak teške nesreće na Rebru

Prema snimci, vozač automobila je iz nepoznatog razloga skrenuo u traku za suprotni smjer. Prvo je odvalio retrovizor na taksi vozilu, da bi potom udario u auto iza njega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026