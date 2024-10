Vojni analitičar: 'Bojim se da je cilj uvući Iran i SAD u rat. Izrael se boji atomske bombe...'

Izrael može ratovati sa svima, samo da netko od protivnika ne dođe do nuklearnog oružja. Toga ih je najviše strah, a tu je Iran najbliži. U tome treba gledati ovu eskalaciju sukoba i daljnju logiku ratovanja na Bliskom istoku.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 06:42 Izrael napao i Damask | Video: 24sata/reuters

Ispričao je to vojni analitičar Vilko Klasan o velikom širenju sukoba na području Izraela i susjednih zemalja. Iza svega zasad stoji obračun Izraela s protivnicima koji je počeo u listopadu prošle godine, kad je Hamas upao na njihov teritorij i oteo i pobio Izraelce. Odmazda, koja je već tad bila velika i strašna, iznova je dobila nove razmjere jer se izraelski premijer Benjamin Netanyahu odlučio obračunati sa svima koji podržavaju Hamas, a to su militanti Hezbollaha, ali iranski agenti, za koje kaže da sve financiraju.

Foto: Amr Abdallah Dalsh

Nakon provedene akcije uništavanja komunikacijske mreže pejdžera i voki-tokija Hezbollaha i smaknuća desetine njihovih časnika i samog vrha pokreta, izraelska vojska (IDF) nastavila je raketirati položaje militanata. Osim u Libanonu, gađali su ciljeve u Siriji, ali i 'vratili' rakete jemenskim Hutima.

Zasad pripremaju kopneni napad na Libanon. Kako piše Institut za studije rata (ISW), sjeverno zapovjedništvo IDF-a proglasilo je vojnu zonu iznad sjevernih izraelskih gradova Metula, Misgav Am i Kfar Giladi, koji se nalaze duž izraelsko-libanonske granice. zabranili su prolaz civilima te pozvali i rasporedili rezervne jedinice.

- Zapovjednici IDF-a iz sjevernog zapovjedništva i IDF-ovih 36., 98. i 91. divizije nedavno su odobrili planove za "nadolazeće dane" duž sjeverne bojišnice. Te su formacije izvele nekoliko vježbi posljednjih dana kako bi se pripremile za operaciju, uključujući vježbe koje su simulirale kopnenu ofenzivu na Libanon. Izraelski ministar obrane Yoav Gallant posjetio je 188. oklopnu brigadu (36. divizija) na granici 30. rujna i rekao da će IDF upotrijebiti sve svoje sposobnosti, uključujući kopnene snage, da vrati stanovnike na sjever - piše ISW.

Osim toga, prijeti i sukob na području Zapadne obale.

Klasan kaže kako situacija trenutno paše Netanyahuu, koji širi sukob gdje god može.

Foto: Jim Urquhart

- Ne znam što bi dobio time osim da izazovu Iran da uđe u rat i tako se 'riješe' neprijatelja. Znaju da bi se odmah uključio i SAD na njihovoj strani, da 'promijene vlast u Iranu'. SAD tu ne može odbiti ulazak u rat. Te dvije zemlje su 'jedan plus jedan'. Bidena je Netanyahu potpuno uvukao u svoje igre - kaže Klasan.

Ne vjeruje u skoro primirje i kaže da su ga do sada puno puta potpisivali, a od toga nije bilo ništa.

- Nema osobe u arapskom svijetu koja bi potpisala vječni mir s Izraelcima. Nemaju čovjeka poput Arafata. Netanyahu sebe uzdiže i kaže da će ga on potpisati za svoj narod, no zbilja ne znam tko bi se našao s druge strane. Situacija je takva da kad bi ga netko i potpisao, njegovi bi ga smaknuli - kaže Klasan.

Foto: Ali Alloush

S druge strane, Iran šalje pomirljive poruke. No i u toj zemlji vrije.

- Oni sad kalkuliraju što će. Naginju na to da se uključe, no boje se žestokog odgovora jer postoji opasnost da budu uništeni. To je strah za samoopstanak. Izrael također ima svoje granice. Netanyahu se nada na globalnoj sceni riješiti problem kako bi izbjegao sve istrage koje su vodili protiv njega. Ako uđe u povijest, nitko ga se neće usuditi goniti - kaže Klasan.