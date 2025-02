Vojni analitičar o Ukrajini: 'Najbitnije je uspostaviti prekid vatre i borbena djelovanja...'

Govori se o mirovnom planu kojega ne vidimo. A da bi se postigao mir trebamo znati kakav je mirovni plan i tko će ga provoditi, odnosno tko će ga čuvati, rekao je Tihomir Vinković, vanjskopolitički analitičar HRT-a za Otvoreno.

Nakon današnjeg susreta Trumpa i Macrona sutra će na sastanku britanski premijer Keir Starmer finalizirati ideje koje ima Francuska, a to je uspostava mira u suradnji sa SAD-om, ali da u mirovnim pregovorima sudjeluje i EU i Ukrajina, kazao je Vinković.



Trump je navodno izjavio da je izravno pitao Vladimira Putina i da je on pristao na stacioniranje europskih mirovnih snaga u Ukrajini kao dio potencijalnog mirovnog sporazuma.





- To je iznenađenje, zato što je Putin, barem prema izjavama koje su stizale iz Kremlja, bio protiv bilo kakvog sudjelovanja europskih država. On je rekao - to su države članice NATO-a, a mi ne želimo da NATO dođe na našu granicu ili da dođe u Ukrajinu. Međutim moguće je da se ovo dogodilo u međuvremenu. Ne znamo što je Trump rekao Putinu da bi Putin mogao pristati na to.



- Kada je Makron govorio o tim mirovnim postrojbama kazao je da prvo treba postići prekid vatre, onda vidjeti koliko će trajati prekid vatre, uspostaviti mir i onda vidjeti tko će čuvati mir i na koji način. To je još daleko, kazao je Vinković i dodao da je Macron spreman da dođu postrojbe EU u suradnji s Ujedinjenim Kraljevstvom.

Vojni analitičar Marinko Ogorec s Veleučilišta Velika Gorica smatra da je o miru još teško govoriti.





- U ovom trenutku najbitnije je pokušati uspostaviti prekid vatre i zaustaviti borbena djelovanja. Ako se postigne prekid vatre i zaustave borbena djelovanja, zaustave ratne operacije, puno toga je napravljeno. I onda je to određena, na neki način, platforma na kojoj se može graditi sve ostalo, kazao je Ogorec.



Istaknuo je da bi tada bila "komotnija" situacija i pregovori oko toga koja će biti dubina demilitarizirane zone, koja će biti demilitarizirana zona, gdje će se nalaziti snage, mirovne snage kao takve, tko će činiti mirovne snage, hoće li to biti snage UN-a ili nekakva drugačija aktivnost.



- Tu imamo sada cijeli niz situacija koje su pred diplomacijom, ali bitno je zaustaviti borbena djelovanja, prekinuti vatru, dodao je.

Europa je jasno rekla da želi pravedan mir, istaknuo je Davor Ivo Stier (HDZ), zastupnik u Europskom parlamentu.





- Naravno da podržava Ukrajinu kao žrtvu agresije i to je danas ponovno pokazala u Kijevu, pa i s novim paketom pomoći. A s druge strane, Emmanuel Macron, kao jedan od ključnih lidera u Europi s Trumpom je otvorio kanal komunikacije, kazao je Stier.



- Postoji različita percepcija ruske ugroze. Za Ukrajinu to je egzistencijalna ugroza, to je najveća prijetnja za Europu. Za Ameriku Rusija više nije najveća prijetnja, kao što je to bilo za vrijeme Hladnog rata. Danas je najveći suparnik Amerike Kina. Amerikanci smatraju Kinu svojim najvećim suparnikom. Rusku agresiju na Ukrajinu gledaju kao jedan regionalni konflikt. Dakle, različita je percepcija, ali Europa i dalje, kao što je danas bilo vidljivo u Bijeloj kući, traži imati taj otvoreni kanal komunikacije s Washingtonom, dodao je.

Gordan Bosanac (Možemo!), zastupnik u Europskom parlamentu složio se s tim da informacije dolaze brzo, neprovjereno i da je vrlo teško bilo što analizirati, posebno, kazao je, kada znate da dolaze iz Bijele kuće, da dolaze od Donalda Trumpa koji je nrp. govorio da će u jednom danu zaustaviti rat u Ukrajini.



- Prošlo je već dosta dana, ali kraja tog rata bojim se ipak još ne vidimo, kazao je. Govoreći o poziciji EU rekao je da je proteklih godina Europa stala uz Ukrajinu, ali je zaboravila da treba na neki način pokušati vidjeti i dovesti taj sukob kraju.



- Pokazivali smo više mišiće, ali mišiće koji nisu bili opravdani i to se sada vidjelo, dodao je i naglasio da je trebalo učiniti puno više.