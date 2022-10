Vojni analitičar: Trebao je to biti ruski Blitzkrieg, a pretvorio se u sukob kojeg Rusija zapravo gubi

Ovaj napad je pažljivo planiran. Vi ne možete udare projektilima takve magnitude pripremiti za 48 sati. To se priprema barem tjedan, dva unaprijed. Vi morate napraviti planove, dovesti snage, postaviti ih, pripremiti udare koji će slijediti. To je dio šire ruske strategije kroz vojne, diplomatske, kroz prijetnje diplomatskim oružjem koje nisu realne, rekao je u razgovoru za HRT-ovu emisiju 'U mreži prvog' profesor i vojni analitač Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti.

On je prokomentirao eskalaciju sukoba u Ukrajini, a i koja je krajnja namjera Vladimira Putina.

- Putin želi ove zime nekako završiti sukob jer on ne ide kako ide. Ono što je trebao biti brzi Blitzkrieg početkom godine se pretvorio u dugotrajan sukob koji Rusija zapravo gubi i za koji nije spremna. I jednostavno to je dio njegove strategije da podijeli Zapad, da izravno pregovara s Washingtonom jer je to Putinova ocjena da će tako Washington prisiliti Ukrajince da pristanu na većinu njegovih zahtjeva. I da, naravno, primiri ove elite - objasnio je Barić.

Objasnio je kako je njegov autoritet sada narušen.

- Za sada je Putinova popularnost važan dio stabilnosti režima i nastoji kroz sve ovo naći krivce. Ova ratna partija Siloviki su sad zadovoljni s tim potezima. To je sve unaprijed napravljeno da se ako je moguće prekine rat sada i da Rusija dobije značajne dobitke, a u najmanju ruku da dobije primirje i zamrznuti sukob da bi mogao obnoviti vojsku i za godinu, dvije krenuti dalje. Ali rat se neće završiti čak i ako Putin padne. A to još nije sigurno, bez obzira na sve prognoze, istaknuo je.

Ante Letica, stručnjak za sigurnost i obavještajnu djelatnost smatra da su napadi na energetske objekte dio te zločinačke strategije Putina, njegovog vojnog rukovodstva.

- Da teroriziraju građane Ukrajine, da ih plaše, da im slabe moral. S druge strane, tako, razbijanjem energetskog sustava u Ukrajini, što je nažalost, u jednoj dobroj mjeri uspio, on slabi i moć Europe. Njemačka je između 20 i 30 posto električne energije uvozi iz Ukrajine. Njemačka je već u problemu s Plinom, kao i Europa, u problemu s naftom. I još kad bude s električnom energijom, Njemačka će biti u jako teškoj situaciji, kao i EU. Treći razlog je što on pokušava napraviti te neke prodore u europsko jedinstvo. Vidimo što se događa u Italiji, u Mađarskoj, što se događa u Bugarskoj i još nekim drugim zemljama - pojasnio je Letica.

