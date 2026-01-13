Obavijesti

NEBO ĆE ZAGRMITI

Vojni avioni probijaju zvučni zid iznad gotovo cijele Hrvatske!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Generalna proba sve?anog vojnog mimohoda - zra?ne snage | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Građane diljem Hrvatske u utorak, 13. siječnja 2026., očekuje neuobičajena buka s neba...

Admiral

U sklopu redovitih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila provodit će planirane letačke aktivnosti tijekom kojih je moguće probijanje zvučnog zida.

Letovi će se odvijati u razdoblju od 10 do 15 sati, a pojačana buka može se čuti iznad niza županija, uključujući Zagrebačku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Požeško-slavonsku, Osječko-baranjsku, Virovitičko-podravsku te Sisačko-moslavačku županiju. Aktivnosti će se provoditi na visinama iznad 10 tisuća metara.

OBRANA U 2025. Vraća se vojni rok, stižu nova moćna borbena vozila i veliko naoružavanje Hrvatske
Vraća se vojni rok, stižu nova moćna borbena vozila i veliko naoružavanje Hrvatske

Iz Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poručuju kako se sve aktivnosti odvijaju u strogo propisanim zonama letenja, u skladu s važećim pravilima i regulativama koje uređuju uporabu zračnog prostora Republike Hrvatske, uz primjenu svih sigurnosnih mjera.

Tijekom probijanja zvučnog zida može doći do kratkotrajnog, ali snažnog zvučnog udara, zbog čega se građane poziva na strpljenje i razumijevanje. Riječ je o redovitim vježbama čiji je cilj održavanje visoke razine spremnosti i sigurnosti hrvatskog neba.

