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HITNE SLUŽBE NA TERENU

Vojni helikopter s pet vojnika srušio se na istoku Češke

Piše HINA,
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Vojni helikopter s pet vojnika srušio se na istoku Češke
Foto: canva, ilustracija
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Za sada nisu objavljeni podaci o uzroku nesreće ni o stanju osoba koje su se nalazile u helikopteru.

Vojni helikopter češke vojske s pet pripadnika oružanih snaga srušio se u četvrtak na istoku Češke, objavila je vojska na društvenoj mreži X.

Navodi se da su hitne službe na mjestu nesreće u vojnoj bazi u gradu Namešt nad Oslavou, oko 180 kilometara jugoistočno od Praga.

Za sada nisu objavljeni podaci o uzroku nesreće ni o stanju osoba koje su se nalazile u helikopteru.

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