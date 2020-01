'Vojnik je za avion mislio da je raketa. Imao je deset sekundi'

Zapovjednik zrakoplovnih snaga Čuvara revolucije preuzeo je "punu odgovornost" za rušenje ukrajinskog aviona objasnivši da je vojnik avion zamijenio za krstareću raketu, javljaju u subotu agencije i prenose reakcije na priznanje iranske krivnje za tragediju.

"Preuzimam potpunu odgovornost" za ovu katastrofu, rekao je brigadni general Amirali Hadžizadeh u izjavi koju je prenijela televizija. "Radije bih umro nego izazvao takvu nesreću", dodao je.

IRGC Aerospace Commander Brig-Gen Amir Ali Hajizadeh accepts responsibility for the shooting down of Ukraine International Airlines flight #PS752 in statement aired on state TV pic.twitter.com/blMygOxiYC