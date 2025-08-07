’Vojnik’ s interneta tražio ženu novac za povratak kući. Ostala bez više desetaka tisuća eura!

Hrvatica (55) u srijedu je policiji prijavila kako je prevarena putem društvene mreže. Stupila je u kontakt s osobom koja se predstavila kao vojnik u stranoj zemlji, koji je izgubio dokumente i treba pomoć za povratak kući, piše krapinsko-zagorska policija.

Tijekom komunikacije od rujna 2024. sve do kolovoza 2025. godine, nepoznata osoba tražila je u više navrata od žene da uplati novac za dokumente i avionsku kartu. Počinitelj joj je emocionalno ugađao i izjavljivao ljubav te obećao da će joj vratiti novac kada dođe kod nje u Republiku Hrvatsku. Prevarena žena uplatila je na račun po nekoliko tisuća eura, a šteta je ukupno nekoliko desetaka tisuća eura.

Nepoznata osoba je nastavila tražiti novac od žene i to na način da novac uplati na račun u kriptovaluti, a prilikom pokušaja uplate upozorili su je djelatnici banke kako se radi o prijevari.

- Romantična prijevara jedna je od najčešćih financijskih online prijevara u kojoj se prevarant pretvara da su želi romantičnu vezu, a cilja žrtve na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist, poručuje policija.