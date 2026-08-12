Vojnim helikopterom prevezli pacijenticu u životnoj opasnosti iz Šibenika u bolnicu u Zagreb

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u utorak, 11. kolovoza 2026., helikopterom Mi-171 Sh proveli su međubolnički prijevoz životno ugrožene pacijentice iz Opće bolnice Šibenik u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu, priopćio je MORH.

U provedbi zadaće bila je angažirana četveročlana letačka posada iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Helikopter Mi-171Sh poletio je iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama u 17:45, nakon čega je letačka posada u Šibeniku preuzela pacijenticu.

Pacijentica je, u pratnji medicinskog tima potom prevezena u Zagreb u Kliničku bolnicu Dubrava, gdje je helikopter sletio u 19:16, a pacijentica je predana medicinskom osoblju na daljnje liječenje.

- Najvažnije je bilo na siguran način i u što kraćem vremenu prevesti pacijenticu u Zagreb. Cijela letačka posada bila je usmjerena na sigurno i što brže izvršenje zadaće kako bi pacijentica pravovremeno dobila potrebnu medicinsku skrb - rekao je kapetan helikoptera.

Hrvatska vojska i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo kontinuirano su spremni za brzo i učinkovito djelovanje te pružanje potpore u situacijama u kojima su pravovremena reakcija, siguran zračni prijevoz i pomoć građanima od ključne važnosti.