VOJNA OPERACIJA

Vojska Izraela: Ubili smo četiri terorista, izašli su iz tunela

Piše HINA,
Foto: Ramadan Abed/REUTERS

Četiri Palestinca ubijena su u noćnom sukobu u blizini Rafaha na jugu Pojasa Gaze, izvijestila je u nedjelju izraelska vojska, nazivajući ih "teroristima"

Izraelske snage su "eliminirale četiri terorista koji su izašli iz podzemne infrastrukture", navodi se u izvješću.

Ubijeni su u operaciji koordiniranoj s izraelskim zračnim snagama, navodi se.

Izraelski mediji izvijestili su da su deseci naoružanih pripadnika Hamasa zarobljeni u tunelu u području koje kontrolira Izrael prema trenutnom primirju.

Razgovori o tome da se borcima Hamasa dopusti slobodan prolaz bili su bezuspješni, navodi se u izvješćima.

KRHKO PRIMIRJE U izraelskom napadu poginula dva dječaka u Gazi: ‘Skupljali su drva za ogrjev za bolesnog oca’
U izraelskom napadu poginula dva dječaka u Gazi: ‘Skupljali su drva za ogrjev za bolesnog oca’

Izraelska vojska rekla je da će "nastaviti djelovati kako bi uklonila svaku neposrednu prijetnju".

Primirje u ratu u Pojasu Gaze stupilo je na snagu 10. listopada ove godine.

Od tada je u regiji ubijeno više od 350 Palestinaca, prema zdravstvenim vlastima pod kontrolom Hamasa.

Ubijeno je i nekoliko izraelskih vojnika.

