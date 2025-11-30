Četiri Palestinca ubijena su u noćnom sukobu u blizini Rafaha na jugu Pojasa Gaze, izvijestila je u nedjelju izraelska vojska, nazivajući ih "teroristima"
Vojska Izraela: Ubili smo četiri terorista, izašli su iz tunela
Izraelske snage su "eliminirale četiri terorista koji su izašli iz podzemne infrastrukture", navodi se u izvješću.
Ubijeni su u operaciji koordiniranoj s izraelskim zračnim snagama, navodi se.
Izraelski mediji izvijestili su da su deseci naoružanih pripadnika Hamasa zarobljeni u tunelu u području koje kontrolira Izrael prema trenutnom primirju.
Razgovori o tome da se borcima Hamasa dopusti slobodan prolaz bili su bezuspješni, navodi se u izvješćima.
Izraelska vojska rekla je da će "nastaviti djelovati kako bi uklonila svaku neposrednu prijetnju".
Primirje u ratu u Pojasu Gaze stupilo je na snagu 10. listopada ove godine.
Od tada je u regiji ubijeno više od 350 Palestinaca, prema zdravstvenim vlastima pod kontrolom Hamasa.
Ubijeno je i nekoliko izraelskih vojnika.
