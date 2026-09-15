Vojska SAD-a potvrdila: 'Imamo operativno oružje u svemiru...'

Sjedinjene Američke Države su rasporedile oružje u svemiru i koristit će ga, ako zatreba, za obranu američkih snaga, potvrdio je u ponedjeljak tajnik zračnih snaga Troy Meink. Ovo je prvo javno priznanje takvih ofenzivnih sposobnosti u orbiti i predstavlja, navode stručnjaci, namjerni signal suparnicima, prvenstveno Kini i Rusiji, koji osporavaju američku dominaciju u svemiru.

Objava je stigla tijekom godišnje Konferencije o zračnim, svemirskim i kibernetičkim pitanjima u National Harboru u Marylandu, gdje je Meink jasno poručio da je SAD prešao s teorije na praksu.

- Danas nastavljamo osiguravati da ostanemo spremni suočiti se s izazovima rastućih prijetnji gdje god one postojale. Zbog toga Sjedinjene Države sada imaju u orbiti oružje za kontrolu svemira sposobno obraniti združene snage od neprijateljskog djelovanja protivnika – izjavio je Meink, piše CNN.

Njegova izjava, za koju je kasnije naglašeno da je bila “vrlo dobro osmišljena”, predstavlja značajnu promjenu u američkoj retorici, budući da su dužnosnici do sada bili vrlo suzdržani po pitanju ofenzivnih sposobnosti u svemiru. Meink nije htio otkriti specifikacije oružja, njegov broj niti kada je točno postavljeno u orbitu.

Glasnogovornik američkih Svemirskih snaga kasnije je potvrdio da se te sposobnosti mogu koristiti u ofenzivne i defenzivne svrhe te da uključuju kinetička i nekinetička sredstva za neutralizaciju protivničkih sustava.

Oštra reakcija Kine i eskalacija napetosti

Peking je oštro reagirao na američko priznanje. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova, Guo Jiakun, pozvao je SAD da “prestane s pripremama za rat u svemiru” i upozorio na opasnost od pokretanja nove utrke u naoružanju. Kina je ponovila svoje zalaganje za miroljubivo korištenje svemira, iako američki vojni dužnosnici već godinama upozoravaju da i Kina i Rusija razvijaju vlastite protusvemirske sposobnosti, poput lasera, ometača i satelita dizajniranih za napad na druge satelite.

Stručnjaci za svemirsku sigurnost izrazili su veliku zabrinutost, a neki su Meinkovu izjavu ocijenili “ogromnom”. Smatraju da bi ona mogla potaknuti Kinu i Rusiju da i same otvorenije govore o svojim programima, što bi moglo dodatno ubrzati militarizaciju svemira i povećati rizik od sukoba. Iako službena reakcija Moskve još nije detaljno poznata, Rusija se dosljedno protivila postavljanju oružja u orbitu i u prošlosti je optuživala Washington da upravo to namjerava učiniti.Projekt “Zlatna kupola” postaje stvarnost

Ovaj potez izravno je povezan s ambicioznom inicijativom “Golden Dome” (Zlatna kupola), višeslojnim sustavom proturaketne obrane koji je najavio američki predsjednik Donald Trump. Trump je još u prosincu potpisao izvršnu naredbu u kojoj je američku superiornost u svemiru nazvao “mjerom nacionalne vizije i snage volje”, s naglaskom na razvoj tehnologija nove generacije. Sustav inspiriran izraelskom Željeznom kupolom trebao bi omogućiti SAD-u presretanje projektila s bilo kojeg mjesta na svijetu.Ključni dio tog sustava je program “Svemirski presretač” (Space-Based Interceptor – SBI), koji predviđa postavljanje konstelacije satelita opremljenih presretačima za uništavanje neprijateljskih projektila u ranoj fazi leta.

Meink je u svom govoru potvrdio da je program svemirskih presretača prešao “od početnog ugovora do hardvera spremnog za let u manje od jedne godine”, signalizirajući da su ključne komponente sustava već operativne. Trump se nada da će cijeli sustav biti dovršen do 2028. godine.

Pravna siva zona i budućnost svemira

Pravni okvir za aktivnosti u svemiru definiran je Ugovorom o svemiru iz 1967. godine. Taj sporazum zabranjuje postavljanje oružja za masovno uništenje u orbitu, ali ne i konvencionalnog oružja. Ta pravna “siva zona” ostavlja prostor državama za razvoj i raspoređivanje drugih vrsta svemirskog oružja. SAD je iskoristio tu priliku, no istovremeno upozorava na opasne poteze svojih suparnika.

Američke obavještajne službe tako sugeriraju da Rusija radi na razvoju svemirskog nuklearnog oružja koje bi koristilo elektromagnetski puls za onesposobljavanje velikog broja komercijalnih i vladinih satelita, što je Moskva demantirala. Takav napad imao bi katastrofalne posljedice, jer moderna civilizacija ovisi o satelitima za komunikaciju, navigaciju, financijske transakcije i vremensku prognozu. Priznanje SAD-a da posjeduje oružje u svemiru označava početak nove ere u kojoj se svemir više ne promatra kao područje za znanstveno istraživanje, već kao potencijalno bojište s dalekosežnim posljedicama za globalnu sigurnost.



