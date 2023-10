Vojvođanku je ugrizao komarac. Ne može hodati ni pričati: 'Kažu nam doktori da ovo nisu vidjeli'

J.B. (65) iz Crvenke u Vojvodini od 21. rujna živi kao biljka. Bila je aktivna i vrijedna žena puna energije, a onda se srušila u dvorištu svoje kuće i prestala pričati i hodati. Kako kaže njezina obitelj za Telegraf.rs, liječnici su potvrdili da je uzrok virus Zapadnog Nila.

Tog dana pila je kavu sa susjedima i djelovala je normalno kao i svaki drugi dan, rekao je njezin sin. Voljela je raditi u vrtu te je stalno bila vani, a kada su se susjedi razišli, odjednom je samo pala na zemlju. Obitelj je prvo pomislila da joj je skočio tlak.

- Pili smo kavu u dvorištu, a kada smo ispratili susjede i obitelj, ona je ustala i samo se srušila. Nismo znali što se događa. Dozivali smo je ali nije reagirala, iako je bila pri sebi. Odmah smo zvali Hitnu pomoć. Doktor joj je rekao da prati njegov prst kako bi provjerio hoće li reagirati. Međutim, ona nije mogla gledati prst, već je djelovala potpuno izbezumljeno i oči su joj lutale. Bilo je jezivo - ispričao je član obitelji za Telegraf.rs.

Odveli su je u bolnicu u Somboru i nakon pregleda predložili obitelji da se vrate kući. Ipak, situacija se nije poboljšala, te je već idućeg dana hospitalizirana.

- Tu večer odveli su je u bolnicu, ali su je i vratili kući navečer jer su mislili da je prolazno, ali i sljedeće jutro je bilo isto. Nije mogla stajati, pričati. Ponovo su je vratili u bolnicu jer nismo znali što ćemo i onda su krenule analize. Radili su sve rezultate i vadili krv, a liječnici su zaključili da je u pitanju virus Zapadnog Nila i da ovakav slučaj još nisu vidjeli - pojašnjava član obitelji.

Prizor je jeziv svaki put kada, kako kažu, odu u posjetu. Žena koja je do prije mjesec dana bila poletna i energična sada ne priča, a ne može čak ni ustati sama.

- Ona je kao biljka. U bolnici je već više od mjesec dana i pomaka nema. Ona samo spava. Prima infuziju, a hrane je preko sonde - dodaju zabrinuti članovi obitelji. Ono što najviše zabrinjava liječnike i obitelj je činjenica da su joj svi rezultati dobri.

- Rezultati dobri, a žena poluživa. Sada su odradili i magnetnu rezonancu glave, pa čekamo i te rezultate da vidimo što ćemo dalje - pričaju.

Vjeruju da je do ugriza komarca došlo kada je obavljala poljoprivredne poslove. S obzirom na to da imaju vrt, ali i mnogo domaćih životinja, J.B. je rijetko bila u kući, a nikada se nije obazirala kada bi vidjela ugrize, jer kako kaže obitelj, to je normalno kada radite u prirodi.