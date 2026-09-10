Voli lijepe mirise: Mladić ukrao 240 parfema, vrijede 36.000 €

Zagrebačka policija u četvrtak je izvijestila da je kazneno prijavila 22-godišnjaka zbog sumnje da je s još trojicom muškaraca ukrao više od 240 parfema vrijednih gotovo 36.000 eura te ga je predala pritvorskom nadzorniku.

Prema podacima policije, kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 22-godišnjak sam ili zajedno s 23-godišnjakom, 24-godišnjakom i još jednom zasad nepoznatom muškom osobom počinio ukupno 15 kaznenih djela razbojničke krađe, krađe i teških krađa.

Sumnja se da je 13 teških krađa počinio od siječnja do kraja kolovoza ove godine u različitim trgovinama u središtu Zagreba gdje je s polica uzimao parfeme pred zaposlenicama, unatoč njihovim upozorenjima, nakon čega bi pobjegao.

U dva slučaja 22-godišnjak je djelovao sam, u sedam slučajeva s 24-godišnjakom, u dva s 23-godišnjakom i 24-godišnjakom, dok je još dvije krađe počinio s 24-godišnjakom i zasad nepoznatim muškarcem.

Jednu krađu je počinio 30. ožujka u trgovini gdje je prišao policama s parfemima, uzeo ih i pobjegao iz trgovine.

Trojica osumnjičenih, u dobi od 22, 23 i 24 godine, sumnjiče se i za razbojničku krađu počinjenu 26. lipnja. U trgovini su uzeli parfeme s polica, a kada ih je zaposlenica upozorila da ih vrate, 22-godišnjak joj je zaprijetio, nakon čega je uzeo još nekoliko parfema i zajedno s ostalima pobjegao.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja 22-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu. Policija poručuje da traga i za ostalim osumnjičenicima.

Policija navodi da je prethodnih godina više puta postupala prema 22-godišnjaku, 23-godišnjaku i 24-godišnjaku te ih kazneno prijavljivala.