'Volim žestoko': Planirao seks telefonom državnog službenika

Je li može u troje, je li još ista cijena, volim žestoko, zbunjeno je dežurni državni službenik gledao poruke koje su stizale na službeni mobitel koji je zadužio u jednoj državnoj ustanovi.

Poruke koje su nastavile stizati bile su sve žešćeg sadržaja, a kad su počele pristizati i eksplicitne fotografije mladih djevojaka i mladića te njihovih “atributa”, čovjek je vidio da je vrag odnio šalu.

Poruke i fotografije mogla je, naime, slučajno vidjeti i njegova bolja polovica pa bi imao itekakvih problema dok bi objasnio da s tim nema veze, da ne zna kako i zašto mu stižu sve te poruke i da ne švrlja unaokolo.

Odlučio je obavijestiti kolege i od njih zatražiti pomoć.

Proveli su istraživanje i doznali da je službeni mobitel koristio voditelj u jednoj od ustanova pod ingerencijom jednog od ministarstava. Službenog mobitela nekako se dokopao njegov bliski rođak, koji se njime koristio i za kontaktiranje djevojaka s kojima je dogovarao seks. Mladić, očigledno snažnog libida, nije imao ništa ni protiv seksa s muškarcima.

Pratili avanture šefova

No kad je rođaku vratio mobitel, on nije otišao u otpis, nego ga je zadužio drugi djelatnik, a kako napaljeni mladac nije izbrisao mail s kojeg je komunicirao, njegovu komunikaciju, odnosno prepisku koju je nastavio vidjeli su novi korisnici mobitela, koji su tako mogli puno naučiti o cijenama seksualnih usluga u metropoli. Također su mogli pratiti seksualne avanture šefova rođaka. Kontaktirao je djevojke i s njima dogovarao seksualne odnose. Prvo bi ispitao cijenu usluga, a kad bi to ispregovarali i utvrdili, tražio je od djevojaka da mu pošalju svoje fotografije i(li) video.

No osim što su se zabavili prateći seksualne avanture šefova mladog rođaka, odgovorni u ustanovi u kojoj se službeni mobitel koristio u gore navedene svrhe morat će se očitovati nadređenima, a moguće su i određene sankcije za voditelja u toj ustanovi, koja je u sklopu jednog ministarstva. Naime, pristupom nekim internetskim stranicama često se može zakačiti virus koji bi mogao napraviti popriličnu štetu cijelom sustavu.

