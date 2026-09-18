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Von der Leyen dolazi na Balkan, preskočit će Srbiju i BiH

Piše HINA,
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Von der Leyen dolazi na Balkan, preskočit će Srbiju i BiH
Foto: Stephanie Lecocq
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Von der Leyen će posjetiti od 30. rujna do 2. listopada Tiranu, Prištinu, Podgoricu i Skoplje

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će krajem ovoga i početkom sljedećeg mjeseca četiri zemlje zapadnog Balkana, dok će Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, u kojima se održavaju izbori, posjetiti kasnije, objavila je u petak glasnogovornica Komisije Arianna Podesta.

 Von der Leyen će posjetiti od 30. rujna do 2. listopada Tiranu, Prištinu, Podgoricu i Skoplje, a s obzirom na predstojeće parlamentarne i opće izbore u Bosni i Hercegovini i Srbiji, predsjednica Komisije namjerava posjetiti te zemlje kasnije.

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Očekivalo se da će von der Leyen preskočiti Srbiju, između ostaloga, i zbog ispraćaja uz državne počasti posmrtnih ostataka osuđenog ratnog zločinca Rata Mladića, u vezi s čim je ranije rekla da je “šokirana slikama” s toga pogreba.

  Na pitanje je li taj pogreb također jedan od razloga što će preskočiti Srbiju, glasnogovornica Podesta je ponovila da će von der Leyen posjetiti i Srbiju i BiH nakon izbora, a da je u pogledu Mladićeva pogreba bila vrlo jasna u svom govoru o stanju Unije, kada je rekla da “za veličanje ratnih zločinaca nema mjesta u Europi”.

 U posljednjih pet godina von der Leyen posjećivala je zemlje zapadnog Balkana početkom jeseni uoči objave izvješća o napretku zemalja kandidata.

  Glasnogovornica Podesta je rekla da će se von der Leyen u četiri zemlje koje će posjetiti sastati s njihovim čelnicima i obići projekte koje financira EU.

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