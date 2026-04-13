Von der Leyen najavila mjere za smanjenje cijena energije u EU

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u ponedjeljak da će sljedeći tjedan predstaviti prijedlog mjera za smanjenje cijena energije, koje su otišle u nebo zbog američko-izraelskog rata s Iranom. “Od početka sukoba prije 44 dana, naš račun za uvoz fosilnih goriva povećao se za više od 22 milijarde eura”, rekla je von der Leyen nakon sastanka Komisije na kojem se raspravljalo o ekonomskom utjecaju krize na Bliskom istoku na Europsku uniju. Von der Leyen je rekla da se na sastanku raspravljalo o nizu mjera koje će Komisija predstaviti u srijedu, 22. travnja, uoči neformalnog sastanka na vrhu čelnika država članica EU-a koji će se 23. i 24. okupiti na Cipru.

Prvi element prijedloga je jača koordinacija među državama članicama jer je “u jedinstvo snaga Europske unije”.

Rekla je da je koordinacija potrebna kako bi se izbjeglo da države članice u isto vrijeme krenu s punjenjem plinskih skladišta, čime bi međusobno konkurirale i tako podigle cijenu plina, kao i kod otpuštanja zaliha nafte kako bi se postigao najbolji mogući učinak i osiguralo da hitne mjere država članica ne poremete jedinstveno tržište.

Drugi element prijedloga za suočavanje s visokim cijenama energije odnosi se na mjere koje poduzimaju države članice kako bi zaštitile ranjiva kućanstva i ranjive gospodarske sektore. “Te mjere moraju biti ciljane, ne opće, već usmjerene na ranjive skupine. Moraju biti pravodobne, brze i privremene”, rekla je von der Leyen.

Dio Komisijina prijedloga odnosit će se na privremeni okvir za državne potpore. “Već ovoga tjedna konzultirat ćemo se s državama članicama o fleksibilnijim pravilima državnih potpora. To je važan alat, koji državama članicama daje više prostora za privremene potpore u najizloženijim sektorima”, rekla je predsjednica Komisije dodajući kako je cilj da suzakonodavci usvoje novi okvir već ovoga mjeseca.

Osim tih hitnih mjera, Komisija će prije ljeta predložiti strukturne mjere za smanjenje cijena energije i energetsku neovisnost. Dio predloženih mjera odnosit će se i na smanjenje potražnje jer “je najjeftinija energija ona koja se ne potroši”.

“Razmatramo različite oblike energetske učinkovitosti, poput obnove zgrada ili obnove opreme u industrijskim pogonima”, rekla je von der Leyen.

Komisija će predložiti i strukturne mjere za sve četiri komponente koje čine cijenu električne energije samu proizvodnju, naknadu za prijenosne mreže, poreze i pristojbe, trgovinu emisijama.

Najavila je i strategiju za elektrifikaciju gospodarstva, grijanja zgrada, transporta. “Elektrifikacija Europe znači učiniti je neovisnijom”, rekla je von der Leyen.

Istaknula je da Europska unija već sada preko 70 posto energije dobiva iz obnovljivih izvora, ali to nije dovoljno jer se i dalje veliki iznosi troše na uvoz fosilnih goriva.