Von der Leyen oštro osudila Izrael: Ono što se događa u Gazi je potpuno neprihvatljivo!

Tijekom govora o stanju Unije, predsjednica komisije Ursula von der Leyen oštro je kritizirala Izrael zbog rata u Gazi. U iznenađujuće oštrom tonu kakav se prije nije mogao čuti iz vladajućih EU struktura i bez rukavica, von der Leyen je očito pred sve većim međunarodnim pritiskom s kojim se suočava židovska država, najavila konkretne mjere koje bi trebale rezultirati prestankom jarma i nacionalne katastrofe s kojom se suočavaju Palestinci.

Ursula von der Leyen je u srijedu najavila obustavu bilateralne financijske pomoći Izraelu.

-Zaustavit ćemo sva plaćanja u tim područjima. Ono što se događa u Gazi je neprihvatljivo- izjavila je predsjednica Komisije u svom godišnjem govoru o stanju Unije pred Europskim parlamentom u Strasbourgu.

Pojasnila je da suradnja Bruxellesa "s izraelskim civilnim društvom ili Yad Vashemom", spomenikom Holokausta u Jeruzalemu, neće biti pogođena. Ursula von der Leyen će Europskom vijeću, koje okuplja 27 država članica, dati "dva dodatna prijedloga". Prvi će biti sankcioniranje "ekstremističkih ministara" u izraelskoj vladi Netanyahua i "nasilnih doseljenika" na Zapadnoj obali, mjera koju je nekoliko zemalja već pojedinačno poduzelo.

Prema nekim procjenama do rujna ove godine u ratu Izraela i Hamasa poginulo je preko 66.000 ljudi, ali za razliku od Ukrajine ovdje je većina civila, pogotovo žene i djeca. Tel Aviv je pod neviđenim pritiskom zbog stradanja, a suočavaju se s ozbiljnim optužbama za genocid i namjerno izazivanje gladi iako se pravdaju da Hamas krade pomoć namijenjenu Palestincima. Međunarodni kazneni sud izdao je nalog za uhićenjem Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta.