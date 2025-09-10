Obavijesti

News

Komentari 16
GOVOR U EU

Von der Leyen oštro osudila Izrael: Ono što se događa u Gazi je potpuno neprihvatljivo!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Von der Leyen oštro osudila Izrael: Ono što se događa u Gazi je potpuno neprihvatljivo!
Foto: Yves Herman

Ursula von der Leyen je u srijedu najavila obustavu bilateralne financijske pomoći Izraelu

Tijekom govora o stanju Unije, predsjednica komisije Ursula von der Leyen oštro je kritizirala Izrael zbog rata u Gazi. U iznenađujuće oštrom tonu kakav se prije nije mogao čuti iz vladajućih EU struktura i bez rukavica, von der Leyen je očito pred sve većim međunarodnim pritiskom s kojim se suočava židovska država, najavila konkretne mjere koje bi trebale rezultirati prestankom jarma i nacionalne katastrofe s kojom se suočavaju Palestinci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ursula von der Leyen održala je govor o stanju u Uniji 11:15
Ursula von der Leyen održala je govor o stanju u Uniji | Video: 24sata/Reuters

Ursula von der Leyen je u srijedu najavila obustavu bilateralne financijske pomoći Izraelu. 

 -Zaustavit ćemo sva plaćanja u tim područjima. Ono što se događa u Gazi je neprihvatljivo- izjavila je predsjednica Komisije u svom godišnjem govoru o stanju Unije pred Europskim parlamentom u Strasbourgu.

Pojasnila je da suradnja Bruxellesa "s izraelskim civilnim društvom ili Yad Vashemom", spomenikom Holokausta u Jeruzalemu, neće biti pogođena. Ursula von der Leyen će Europskom vijeću, koje okuplja 27 država članica, dati "dva dodatna prijedloga". Prvi će biti sankcioniranje "ekstremističkih ministara" u izraelskoj vladi Netanyahua i "nasilnih doseljenika" na Zapadnoj obali, mjera koju je nekoliko zemalja već pojedinačno poduzelo.

Prema nekim procjenama do rujna ove godine u ratu Izraela i Hamasa poginulo je preko 66.000 ljudi, ali za razliku od Ukrajine ovdje je većina civila, pogotovo žene i djeca. Tel Aviv je pod neviđenim pritiskom zbog stradanja, a suočavaju se s ozbiljnim optužbama za genocid i namjerno izazivanje gladi iako se pravdaju da Hamas krade pomoć namijenjenu Palestincima. Međunarodni kazneni sud izdao je nalog za uhićenjem Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
Ruski diplomat: 'Nema dokaza da su to naši dronovi'. Vlada: Pronašli smo ostatke projektila
DRAMA NA NEBU

Ruski diplomat: 'Nema dokaza da su to naši dronovi'. Vlada: Pronašli smo ostatke projektila

Uslijed ruske agresija na Ukrajinu, desetak dronova ušlo je u poljski zračni prostor. Neki su oboreni, a zbog svega su poljske vlasti provele izvanredni sastanak...
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025