Obavijesti

News

Komentari 1
GOVOR O STRATEGIJI SAD-A

Von der Leyen: Svijet je postao opasan, pun predatora i ratova

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Von der Leyen: Svijet je postao opasan, pun predatora i ratova
3
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Njemica je rekla da se Europska unija na nadolazećem sastanku čelnika mora „suočiti sa stvarnošću svijeta” koji je postao „opasan i transakcijski”, pun „ratova i predatora”

Europa ne smije dopustiti da je određuju tuđi svjetonazori, rekla je u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, referirajući se na Nacionalnu sigurnosnu strategiju američke vlade kritičnu prema Europskoj uniji. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa početkom prosinca objavila je strategiju za nacionalnu sigurnost koja je iznenadila mnoge zbog kritičnosti prema Europi kojoj prema tom dokumentu prijeti „civilizacijska erozija”. „Nikog ne bi trebalo šokirati ono što drugi govore o Europi”, rekla je predsjednica Europske komisije u srijedu u Europskom parlamentu u Strasbourgu, najavljujući prioritete nadolazećeg Europskog vijeća.

No, to ne bi bio prvi put da se „pretpostavke o Europi pokažu zastarjelima”, naglasila je von der Leyen, pa poručila da kontinent ne smije dopustiti da ga oblikuju "tuđi svjetonazori".  

Njemica je rekla da se Europska unija na nadolazećem sastanku čelnika mora „suočiti sa stvarnošću svijeta” koji je postao „opasan i transakcijski”, pun „ratova i predatora”. 

„Mi Europljani se moramo braniti i ovisiti sami o sebi. Jučerašnji mir je prošao, nemamo vremena za nostalgiju”. 

Priznala je da je Trumpova strategija u pravu kad upozorava da Europa gubi udio u svjetskom BDP-u. 

POVIJESNI PLAN Europska komisija predstavila plan za priuštivo stanovanje!
Europska komisija predstavila plan za priuštivo stanovanje!

Stari kontinent 1994. je imao 25 posto udjela u svjetskom gospodarstvu, a danas je na 14 posto, rekla je predsjednica Komisije. 

Ali ono što Washington nije spomenuo jest da je i udio SAD-a u svjetskom BDP-u pao, s 22 posto 1994. na 14 posto danas, naglasila je. 

„Stoga to nije priča o ekonomiji s jedne strane Atlantika, nego o širim promjenama u svjetskom gospodarstvu”, rekla je von der Leyen, podsjetivši da je Kina u istom razdoblju narasla s četiri na 20 posto. 

Von der Leyen je ponovila da Europa mora biti u potpunosti odgovorna za svoju sigurnost. 

„To više nije samo opcija. To je nužno”, naglasila je. 

TOMISLAV KLAUŠKI Milanović napada Europsku uniju s pozicija Muska, Orbana, JD Vancea i najtvrđe desnice
Milanović napada Europsku uniju s pozicija Muska, Orbana, JD Vancea i najtvrđe desnice

Predsjednica Komisije istaknula je da je Europa ove godine više napravila za svoju obranu nego u zadnjem desetljeću. 

„U zadnjih deset godina u obrambeni fond stavili smo osam milijardi eura, a samo ove godine smo do 2030. omogućili 800 milijardi eura”, istaknula je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...
SNIMKA SLAMA SRCE

VIDEO Ovo su prvi heroji koji su pokušali spriječiti masakr u Sydneyu. Umrli su zagrljeni...

Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti, rekla je svjedokinja
Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...
KERUM U ZATVORU

Fani, evo mene u prdekani! Prijatelji o Kerumu i nesreći: Bio je rastresen zbog jedne vijesti...

Bivši gradonačelnik Splita Audijem je izlazio na cestu i pritom udario u Mazdu kojom je upravljala ženska osoba. Nije imao važeću vozačku dozvolu, i napustio je mjesto nesreće. Zadržan je u zatvoru na 15 dana
Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima
BAČIĆEVA NOVA PRAVILA

Sve o pravilu koje je diglo buru! Komasacija ipak nije otimanje zemlje. Ona ostaje vlasnicima

Oporba Bačićev zakon šalje na Ustavni sud jer smatra da investitori mogu prelagano do tuđeg zemljišta kroz izvlaštenje. Ali ono je iznimka, a komasacija je jedan od ključnih alata za urbanizam i razvoj gradova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025