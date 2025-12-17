Von der Leyen: Svijet je postao opasan, pun predatora i ratova

Europa ne smije dopustiti da je određuju tuđi svjetonazori, rekla je u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, referirajući se na Nacionalnu sigurnosnu strategiju američke vlade kritičnu prema Europskoj uniji. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa početkom prosinca objavila je strategiju za nacionalnu sigurnost koja je iznenadila mnoge zbog kritičnosti prema Europi kojoj prema tom dokumentu prijeti „civilizacijska erozija”. „Nikog ne bi trebalo šokirati ono što drugi govore o Europi”, rekla je predsjednica Europske komisije u srijedu u Europskom parlamentu u Strasbourgu, najavljujući prioritete nadolazećeg Europskog vijeća.

No, to ne bi bio prvi put da se „pretpostavke o Europi pokažu zastarjelima”, naglasila je von der Leyen, pa poručila da kontinent ne smije dopustiti da ga oblikuju "tuđi svjetonazori".

Njemica je rekla da se Europska unija na nadolazećem sastanku čelnika mora „suočiti sa stvarnošću svijeta” koji je postao „opasan i transakcijski”, pun „ratova i predatora”.

„Mi Europljani se moramo braniti i ovisiti sami o sebi. Jučerašnji mir je prošao, nemamo vremena za nostalgiju”.

Priznala je da je Trumpova strategija u pravu kad upozorava da Europa gubi udio u svjetskom BDP-u.

Stari kontinent 1994. je imao 25 posto udjela u svjetskom gospodarstvu, a danas je na 14 posto, rekla je predsjednica Komisije.

Ali ono što Washington nije spomenuo jest da je i udio SAD-a u svjetskom BDP-u pao, s 22 posto 1994. na 14 posto danas, naglasila je.

„Stoga to nije priča o ekonomiji s jedne strane Atlantika, nego o širim promjenama u svjetskom gospodarstvu”, rekla je von der Leyen, podsjetivši da je Kina u istom razdoblju narasla s četiri na 20 posto.

Von der Leyen je ponovila da Europa mora biti u potpunosti odgovorna za svoju sigurnost.

„To više nije samo opcija. To je nužno”, naglasila je.

Predsjednica Komisije istaknula je da je Europa ove godine više napravila za svoju obranu nego u zadnjem desetljeću.

„U zadnjih deset godina u obrambeni fond stavili smo osam milijardi eura, a samo ove godine smo do 2030. omogućili 800 milijardi eura”, istaknula je.