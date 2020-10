Vouvouvo, sunce nam se vratilo! Temperature i do 20 stupnjeva

Temperatura će biti barem oko prosječne za kraj listopada, a ponegdje i osjetno viša. Ponegdje će dosezazi i 20 °C. Zato ne treba iznenaditi ako će biti i kupača u moru

<p>Zazivajući prestanak kišnog razdoblja, vjerojatno je malo tko priželjkivao oblačno, tmurno i maglovito vrijeme u većini kopnene Hrvatske, uz svakodnevno moguća, ali posvuda ne i sigurna djelomična razvedravanja. No, tomu se valja prilagoditi sljedećih dana, početkom novoga tjedna čak i ponegdje na Jadranu, posebice sjevernom.</p><p>Do tada će na Jadranu, u unutrašnjosti Dalmacije i Istre te u višem gorju biti sunčano, osobito u subotu čak i vedro, te iznadprosječno toplo, uz uglavnom slab vjetar... Za svakog ponešto, kao u kakvoj šarenoj "meteobombonijeri"...</p><p>U subotu na Jadranu pretežno, a u većem dijelu unutrašnjosti djelomice sunčano. Na istoku povećana naoblaka s kojom će lokalno biti i malo kiše. U noći i ujutro mjestimice magla, osobito u središnjim i gorskim predjelima. Vjetar slab, na istoku i na Jadranu ponegdje do umjeren sjeverozapadni, a ujutro uz obalu i bura.</p><p>Najniža temperatura zraka većinom od 4 do 9, a na Jadranu od 11 do 15 °C. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22 °C, a na krajnjem istoku malo niža.</p><h2>Sljedećih dana bez veće promjene, ali ipak...</h2><p>U subotu će vjerojatno i u većini unutrašnjosti biti toplije, uz mnogobrojne sunčane sate. Od nedjelje opet svježije, pa i znatnije u područjima s dugotrajnom maglom i niskim oblacima, iz kojih je moguća i izmaglica, osobito početkom novoga tjedna u unutrašnjosti Istre i na sjevernom Jadranu, gdje se uz tiho ili samo slab vjetar već u nedjelju znatno povećava vjerojatnost magle i niskih oblaka, kojih će u ponedjeljak biti i južnije. No, uz barem malo Sunčevih zraka temperatura će biti barem oko prosječne za kraj listopada, a ponegdje i osjetno viša u pretežno vedru subotu. Stoga ne treba iznenaditi ako će biti i kupača u mirnom ili samo malo valovitom moru temperature još u mnogim mjestima oko 20 °C.</p>