Vox barbari: Počelo je! Padaju teške riječi, vadi se prljavi veš

Nakon ankete IPSOS pulsa, koja je pokazala da je Kolinda Grabar Kitarović s 32 skočila na 34,6 posto podrške, dok je Miroslav Škoro s 19,9 u srpnju pao na 18 posto u kolovozu, Škoro je krenuo u ofenzivu.

Budući da je Kolinda u prošlih mjesec dana skrenula žestoko u desno (nacija već danima ostrašćeno debatira o njezinu intervjuu Hrvatskom listu, paktu s Penavom, navodnom savezu s Milijanom Brkićem, kontriranjem Ustavnom sudu), Škoro je, čini se, procijenio da je tih dva posto koje je Kolinda dobila onih dva posto koje je on izgubio pa je i on krenuo udesno.

Opleo je po Pupovcu tvrdeći da mu se njegovi govori čine inspiriranima “velikosrpskim dernecima na Fruškoj gori”.

Zoran Milanović za to vrijeme sjedi na obali rijeke i čeka da valovi izbace političko truplo jednog od njegovih protukandidata s desnice, ali pogled na semafor pokazuje da razloga za spokoj baš i nema odveć.

Foto: 24 sata

Dok desnica vrije, centar zasad šuti

Milanović, naime, ima 24,6 posto podrške i da su izbori sutra - a rezultati istraživanja reprezentativni i točni - ušao bi u drugi krug, točnije, provukao bi se. No izbori nisu sutra, a naše ankete baš se nisu proslavile visokom razinom predikcije.

Od centra na lijevo Milanović zasad nema protivnika, usamljen je, a dosadašnji su predsjednički izbori u zadnja četiri ciklusa pokazali da je oko milijun birača na centru, pa lijevo, a milijun na centru, pa desno. Lijevi kandidati (dva puta Mesić, jednom Josipović) češće su pobjeđivali.

Zadnje izbore u korist Kolinde riješilo je manje od 40 tisuća birača.

No Kolinda i Škoro tuku se za tih milijun glasova i do dana izbora sve se može promijeniti. Oboje su se, i Kolinda i Škoro, odlučili natjecati u desničarenju. Kolinda zasad vodi.

Protivnici su je počeli granatirati navodnom SMS prepiskom u kojoj se kaje oko izbacivanja Tita, a s Vučićem dogovara oko izbacivanja termina “velikosrpska agresija” iz govora, pa je ona sad to sve negirala dvostruko jačom retorikom.

Suglasila se s urednikom Hrvatskog tjednika da je Josip Broz Tito zločinac i najveći izdajnik u povijesti hrvatskoga naroda, dopustila je mogućnost da je Pavelić napravio neke pogreške, podržala je Penavu oko ćirilice u Vukovaru, osudila je Miloševićev režim kao velikosrpski i “totalitaran”, ali je odbila osuditi napad na Srbe u Kninu dok ne dobije policijsko izvješće...

Tu ju je, međutim, dočekao Zoran Milanović, koji tvrdi da predsjednica države nema zakonsko pravo tražiti policijska izvješća. On je napad na Srbe vidio kao nasilje s elementima terorizma. Milanović, dakle, računa na glasove manjina, ljevicu i centar. Za razliku od Lovre Kuščevića, sliku svojega djeda više ne spominje, a sigurno je ne drži na kaminu i na Booking.com.

No neobično je da Kolinda i Škoro na desnici pecaju tako puno, a Milanović na centru i lijevo tako malo glasova. I Josipović i Mesić imali su u prvom krugu bolje rezultate od njega. To pokazuje da taj dio biračkog tijela nije oduševljen Milanovićem - on dijeli i naciju i birače koji bi mu trebali inklinirati.

Zato se čini da je mehanika desnice ovoga puta nadmoćna i da vodi prema pobjedi desnog kandidata - uđe li Kolinda u drugi krug, dobit će većinu Škorinih glasova, dok će Škoro, kvalificira li se za finale, dobiti većinu Kolindinih. Sve ankete i pokazuju da bi Milanović u drugom krugu izgubio od oboje desnih političara.

Sljedećih dana možemo očekivati žestoko pripetavanje Kolinde i Škore, natjecanje u poznatim disciplinama domoljubne retorike. Razumnu rekonstrukciju državnog ustroja očito ne možemo očekivati kao temu. Pobijedio desni ili lijevi kandidat, Hrvatska će nastaviti istim smjerom.

