Vozač (38) teško ozlijeđen u sudaru blizu Karlovca: Izgubio kontrolu pa udario u dva auta

Policija je objavila detalje prometne nesreće sinoć oko 21 sat u općini Vojnić u kojoj je 38-godišnjak izgubio kontrolu nad autom, ušao u suprotni trak te udario u dva automobila.

- 38-godišnjak s autom karlovačkih registracija nije prilagodio brzinu kretanja vozila, uslijed čega je u zavoju izgubio nadzor nad vozilom, prešao na suprotni kolnički trak i udario u osobni automobil sisačkih registarskih oznaka s kojim je iz suprotnog smjera upravljao 50-godišnjak te potom i u osobni automobil karlovačkih registarskih oznaka, s kojim je, također iz suprotnog smjera, upravljao 58-godišnjak - navodi policija.

U prometnoj nesreći 38-godišnji vozač je teško ozlijeđen, dok su 58-godišnji vozač i 54-godišnja putnica iz vozila kojim je upravljao 58-godišnjak lakše ozlijeđeni.

Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće, a 38-godišnjaku će biti izdan obavezni prekršajni nalog.