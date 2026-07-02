Obavijesti

News

Komentari 0
U OPĆINI VOJNIĆ

Vozač (38) teško ozlijeđen u sudaru blizu Karlovca: Izgubio kontrolu pa udario u dva auta

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Vozač (38) teško ozlijeđen u sudaru blizu Karlovca: Izgubio kontrolu pa udario u dva auta
Foto: PU zadarska
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće, a 38-godišnjaku će biti izdan obavezni prekršajni nalog

Policija je objavila detalje prometne nesreće sinoć oko 21 sat u općini Vojnić u kojoj je 38-godišnjak izgubio kontrolu nad autom, ušao u suprotni trak te udario u dva automobila.

- 38-godišnjak s autom karlovačkih registracija nije prilagodio brzinu kretanja vozila, uslijed čega je u zavoju izgubio nadzor nad vozilom, prešao na suprotni kolnički trak i udario u osobni automobil sisačkih registarskih oznaka s kojim je iz suprotnog smjera upravljao 50-godišnjak te potom i u osobni automobil karlovačkih registarskih oznaka, s kojim je, također iz suprotnog smjera, upravljao 58-godišnjak - navodi policija.

OČEVID U TIJEKU FOTO Sudar motora i auta u Zagrebu: Jedna osoba u bolnici
FOTO Sudar motora i auta u Zagrebu: Jedna osoba u bolnici

U prometnoj nesreći 38-godišnji vozač je teško ozlijeđen, dok su 58-godišnji vozač i 54-godišnja putnica iz vozila kojim je upravljao 58-godišnjak lakše ozlijeđeni.

Nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće, a 38-godišnjaku će biti izdan obavezni prekršajni nalog.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kaos u Njemačkoj i Švicarskoj: Otkazali su stotine letova, jako nevrijeme stiže i u Hrvatsku!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Kaos u Njemačkoj i Švicarskoj: Otkazali su stotine letova, jako nevrijeme stiže i u Hrvatsku!

U Bavarskoj su zabilježene poplavljene ceste, srušena stabla i udari groma, dok je u Švicarskoj više od 10.000 putnika ostalo pogođeno poremećajima u zračnom prometu
UŽIVO Anušić: 'Kundid još nije potpisao odluku. S Milanovićem nemam o čemu razgovarati'
PRATITE NA 24SATA

UŽIVO Anušić: 'Kundid još nije potpisao odluku. S Milanovićem nemam o čemu razgovarati'

Ovaj najatraktivniji dio vježbe pratit će i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid
Nova svjedočenja na suđenju Banožiću: 'Vozača kamiona nije bilo tamo, mi smo prvi došli!'
ISKAZI BRAČNOG PARA

Nova svjedočenja na suđenju Banožiću: 'Vozača kamiona nije bilo tamo, mi smo prvi došli!'

Svjedoci Biljana i Mario Skokić detaljno su sudu ispričali sve što su vidjeli nakon prometne nesreće. Iz njihova se iskaza vidi nekoliko vrlo velikih propusta policije prilikom postupanja po dojavi o prometne nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026