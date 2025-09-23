Vozač (41) 'napuhao' preko tri promila kod Varaždina. U autu je prevozio i dijete u sjedalici...

Muškarac (41) u Gornjem Knegincu 'napuhao' je čak 3.41 promila alkohola u krvi nakon što su ga policijski službenici zaustavili u automobilu. Uz njega se u vozilu nalazilo i 7-godišnje dijete, smješteno u dječjoj sjedalici na stražnjem sjedalu, ali propisno vezano sigurnosnim pojasom, izvijestila je PU varaždinska.

Odmah su ga priveli u Policijsku postaju Varaždin i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje dok se nije otrijeznio. Testiranje na droge pokazalo je pozitivan nalaz, a uzeti su uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja. Dijete je, uz koordinaciju s nadležnom službom, predano osobi od povjerenja na čuvanje.

Zbog počinjenog prekršaja, vozaču je izdan Prekršajni nalog, a novčana kazna za njega iznosi do 1.320 eura. Također, izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije do 12 mjeseci. Nakon pravomoćnosti odluke, vozaču će biti dodijeljeno i 6 negativnih prekršajnih bodova.