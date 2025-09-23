Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS NA CESTI

Vozač (41) 'napuhao' preko tri promila kod Varaždina. U autu je prevozio i dijete u sjedalici...

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Vozač (41) 'napuhao' preko tri promila kod Varaždina. U autu je prevozio i dijete u sjedalici...
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Ilustrativna fotografija

Testiranje na droge pokazalo je pozitivan nalaz, a uzeti su uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja

Muškarac (41) u Gornjem Knegincu 'napuhao' je čak 3.41 promila alkohola u krvi nakon što su ga policijski službenici zaustavili u automobilu. Uz njega se u vozilu nalazilo i 7-godišnje dijete, smješteno u dječjoj sjedalici na stražnjem sjedalu, ali propisno vezano sigurnosnim pojasom, izvijestila je PU varaždinska.

Odmah su ga priveli u Policijsku postaju Varaždin i smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje dok se nije otrijeznio. Testiranje na droge pokazalo je pozitivan nalaz, a uzeti su uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja. Dijete je, uz koordinaciju s nadležnom službom, predano osobi od povjerenja na čuvanje.

Zbog počinjenog prekršaja, vozaču je izdan Prekršajni nalog, a novčana kazna za njega iznosi do 1.320 eura. Također, izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije do 12 mjeseci. Nakon pravomoćnosti odluke, vozaču će biti dodijeljeno i 6 negativnih prekršajnih bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši
Dolaze nam sestre Rumunjke?

KBC-ovi ostaju bez sestara, vraćaju se kući u male bolnice: Plaća je ista, a posao je lakši

KBC-ovi ostaju bez sestara, jer odlaze u županijske bolnice, koje opet imaju dozvolu zapošljavanja. Lakše im je raditi kod kuće u Sisku, Vinkovcima i drugdje nego u Zagrebu - trošak života je manji, a plaća ista
U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira
DRAMA NA NEBU

U Kopenhagenu i Oslu otvorili zračne luke. Šef danske tajne službe: Netko nas testira

Ne znamo odakle su došli dronovi. Surađujemo s oružanim snagama, poručuju iz policije u Kopenhagenu. A iz Moskve su ranije izvijestili kako su oborili 11 dronova
Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!
'UNIŠTENO 11 DRONOVA'

Moskvom odjekuju eksplozije! Gradonačelnik: Napadnuti smo dronovima, odbili smo napad!

Sve hitne službe su na mjestu događaja, ruska RIA piše kako su gradom odjekival eksplozije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025