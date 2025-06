Motorist (45) pretjecao kolonu i zadobio teške ozljede, vozačica (20) mu presjekla put

Dok je skretala, motorist (45) je pretjecao kolonu vozila i prešao vozilom preko isprekidane linije namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera.

Vozačica (20) je upravljala automobilom marke Peugeot zagrebačkih registarskih oznaka, a kretala se istočnom trakom Karlovačke ulice. Došla je do Ulice kardinala Franje Kuharića te skrenula lijevo, no nije se uvjerila da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu.

Njen je automobil prednjim dijelom naletio na motor marke Suzuki zagrebačkih registarskih oznaka. Motorist (45) se kretao istom kolničkom trakom u istom smjeru i pretjecao kolonu vozila te prešao vozilom preko isprekidane linije namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera.

U prometnoj nesreći je teško ozlijeđen, dok je vozačica (20) zadobila lakše tjelesne ozljede s mogućnošću prekvalifikacije. Liječnička pomoć im je pružana u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.