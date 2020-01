Vozač (75) udario u maloljetnu pješakinju i teško je ozlijedio...

Zagrebačka policija javlja o teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 21 sat. Vozač (75) osobnim je automobilom zagrebačkih registarskih oznaka naletio na maloljetnicu. Djevojka je teško ozlijeđena i trenutno se nalazi u bolnici.

Do nesreće je došlo dok se vozač kretao kolnikom Trga Ante Starčevića u smjeru zapada. Dolaskom do raskrižja s Gajevom ulicom, odnosno do obilježenog pješačkog prijelaza nije se približio sigurnosnom brzinom kako ne bi ugrozio pješake.

Tom prilikom je naletio na maloljetnu pješakinju koja je prelazila kolnik po pješačkom prijelazu, krećući se u smjeru sjevera. U prometnoj nesreći maloljetnica je teško ozlijeđena, a liječnička pomoć joj je pružena u KBC Zagreb.