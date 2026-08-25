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TEŠKO OZLIJEĐENA

Vozač (81) udario pješakinju (73) u N. Gradišci: U bolnici je

Piše Ivan Štengl,
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Vozač (81) udario pješakinju (73) u N. Gradišci: U bolnici je
Foto: PU krapinsko-zagorska
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Policijski službenici protiv 81-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu

Policija je objavila detalje prometne nesreće na  raskrižju Ulice Maksimilijana Benkovića i Ulice Ivana Gundulića u Novoj Gradiški u kojoj je 81-godišnjak automobilom udario pješakinju (73) oko 8:30 sati.

- Očevidom je utvrđeno da je do prometne nesreće došlo jer se 81-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom, obilježenom pješačkom prijelazu nije približavao sigurnosnom brzinom. Ne propustivši 73-godišnjakinju koja je u tom trenutku već stupila na pješački prijelaz, udario ju je - navode.

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U nesreći je 73-godišnjakinja teže ozlijeđena, a na liječenju je zadržana u bolnici u Novoj Gradiški.

- Policijski službenici protiv 81-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.

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