Vozač (81) udario pješakinju (73) u N. Gradišci: U bolnici je

Policija je objavila detalje prometne nesreće na raskrižju Ulice Maksimilijana Benkovića i Ulice Ivana Gundulića u Novoj Gradiški u kojoj je 81-godišnjak automobilom udario pješakinju (73) oko 8:30 sati.

- Očevidom je utvrđeno da je do prometne nesreće došlo jer se 81-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom, obilježenom pješačkom prijelazu nije približavao sigurnosnom brzinom. Ne propustivši 73-godišnjakinju koja je u tom trenutku već stupila na pješački prijelaz, udario ju je - navode.

U nesreći je 73-godišnjakinja teže ozlijeđena, a na liječenju je zadržana u bolnici u Novoj Gradiški.

- Policijski službenici protiv 81-godišnjaka podnose kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.