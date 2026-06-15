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TEŠKO SU OZLIJEĐENE

Vozač (82) udario dvije žene u Daruvaru i prešao preko njih

Piše Marta Divjak,
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Vozač (82) udario dvije žene u Daruvaru i prešao preko njih
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Liječnici u pakračkoj bolnici pješakinjama su utvrdili teške ozljede, a policija protiv 82-godišnjeg vozača podnosi kaznenu prijavu zbog izazivanja prometne nesreće

Dvije pješakinje su teško ozlijeđene nakon što je na njih u Daruvaru naletio automobil. je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Daruvaru. Do nesreće je došlo oko 17.35 sati u Ulici A. M. Reljkovića, priopćila je PU bjelovarsko-bilogorska. Kako su naveli, 82-godišnji vozač upravljao je automobilom daruvarskih registracija u Ulici A. M. Reljkovića

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. Nakon što se okrenuo na cesti, nastavio je vožnju, ali je izgubio kontrolu i prešao na suprotnu, lijevu stranu ceste. Vozač je prednjim lijevim kotačem zahvatio rubni kamen, potpuno izgubio nadzor nad automobilom i sletio s ceste na betonsku stazu.

Tamo je prednjim dijelom vozila udario dvije pješakinje od 78 i 77 godina koje su stajale uz sam rub ceste. Od siline udarca žene su pale na tlo, a vozilo je prešlo preko njihovih tijela te se zaustavilo na betonskom ulazu.

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