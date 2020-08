Vozač jet-skija udario u gliser, zadobio je teške ozljede noge

<p>Na Kornatima je opet došlo do nesreće. U uvali Vrulje sudarili se jet-ski i gliser, a vozač jet-skija prebačen u bolnicu. Nesreća se dogodila jutros u 8.44 sati u uvali Vrulje na Kornatima.</p><p>Kako su izvijestili iz Ministarstva mora i prometa, vozač jet-skija je zadobio teške ozljede. Vozač glisera je odmah uputio poziv u pomoć i prevezao ozlijeđenog vozača do obližnje uvale Opat, na otoku Kornatu, kamo je odmah angažirano policijsko plovilo sa liječničkom pratnjom, koje je isplovilo iz Tribunja te su unesrećenoga preuzeli u 09.55h i prevezli u Tribunj, odakle je ozlijeđeni preuzet od djelatnika Hitne medicinske pomoći Šibenik u daljnje medicinsko postupanje, u Općoj bolnici Šibenik.</p><p>Službenici Lučke kapetanije Šibenik nedugo nakon dojave, na poziciji su započeli očevid o uzrocima ove pomorske nesreće pregledom oštećenoga glisera i jet-skija te dostupne brodske administracije. Od voditelja glisera i očevidaca uzete su izjave. Po okončanju očevida na poziciji nesreće, službenici LK Šibenik oštećena plovila uzeli su u tegalj do šibenske gradske luke, kamo su dotegljena danas u 18.38h.</p><p>Prema dostupnim informacijama, poznato je da je I.H. (rođen 1980. godine) upravljajući jet-skijem iz neutvrđenog razloga udario u gliser, kojim je upravljao M.J. (rođen 1987. godine), obojica državljani Republike Hrvatske. U sudaru je vozač jet-skija zadobio tešku ozljedu noge, sa krvarenjem, koju su mu do dolaska liječnika djelomično sanirali dojavitelj i prisutni očevici, izvijestili su iz Ministarstva.</p><p> </p>