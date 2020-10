Vozač kamiona zapeo u Italiji: 'Sve je poplavljeno, policija je zatvorila ceste, nemam gdje'

Ceste i autocesta su poplavljene, voda ruši mostove i kuće u Italiji. Najmanje jedan čovjek je smrtno stradao, a njih 11 je nestalo. Policija stoji na autocesti i mostovima i ne dopušta prolaz

<p>Nevrijeme koje je pogodilo sjeverozapad Italije u subotu, izazvalo je iznenada porat vodostaja u kojem je najmanje jedan čovjek smrtno stradao, a 11 ih je nestalo, prema privremenim podacima lokalnih vlasti. </p><p>Za 24sata se javio vozač kamiona koji je išao iz Mont Blanca kroz Italiju i zapeo u poplavi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> Italije poplavljena, velika oluja izlila rijeke koje su potopile ceste i kuće</p><p>- Išao sam iz Mont Blanca, prolazim najgori dio Italije. Trebam ići u Milano, ali je policija stajala na autocesti i nisu dali dalje. Sve je potopljeno, sparkirao sam se na parkingu kod autoceste Torino-Milano i tu ću biti bar do ponedjeljka. Zasada sam na sigurnom - ispričao nam je vozač. </p><p>Podsjetimo, jedan vatrogasac dragovoljac poginuo je tijekom intervencije u Valle d'Aosti na sjeveru Italije, prema podacima Civilne zaštite. Jedanaest ljudi smatra se nestalima u Pijemontu gdje su brojna sela u kojima je voda uništila ulice i kuće, odsječena od svijeta, objavila je regija u priopćenju koje upozorava na 'krajnje kritičnu situaciju'.</p><p>Deset ljudi smatra se nestalima u pokrajini Cuneo. Potrage za njima traju u Italiji, ali i u Francuskoj u departmanu Maritimne Alpe.</p><p>- Situacija je dramatična. Sto pedeset vatrogasaca radi od noći na padinama Tende, do kuda su ceste zatvorene - rekao je vatrogasni zapovjednik Cunea, prenosi agencija Ansa. </p><p><strong>Rijeka se izlila i nosi sve pred sobom</strong></p><p>- Jedva sam prošao tunel Mont Blanc zbog jakog vjetra. Ovdje se izlila rijeka i nosi sve pred sobom, ruši kuće i sve je potopljeno. Autocesta je zatvorena jer je i ona potopljena. Policija me slala državnim cestama, ali ne mogu nigdje proći jer je rijeka poplavila sve mostove, a jedan i srušila - nadodao je. </p><p>Vozač kamiona je pokušao vožnjom okolnjim putevima nekako doći do Milana, ali se nikako nije mogao probiti. Sve ceste i autocesta su potopljene, policija stoji na autocesti i usmjerava drugim putem. </p><p>Obilne kiše koje padaju od petka poslijepodne u toj pokrajini koja graniči s Francuskom izazvale su poplave, odrone i materijalne štete, oštetile kuće i infrastrukture, posebice mostove. Najpogođenija područja su slivovi rijeka Toce, Tanaro, Biellese i Sesia.</p><p> </p><p> </p><p> </p>